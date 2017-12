Sénégal: Abdoulaye Diouf Sarr signe une convention avec l'IRESSEF, vendredi

Dakar — Le ministre de la Santé et l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr va signer, vendredi à 15h, à Diamniadio (Dakar), une convention de partenariat avec l'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Epidémiologique et de Formation (IRESSEF), annonce un communiqué transmis à l'APS.

La signature de la convention prévue au siège de l'IRESSEF se fera à la fin d'une réunion du groupe de travail de l'Afrique de l'Ouest pour le contrôle des maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes (Water, en anglais), indique la même source.

Le groupe Water tient depuis mercredi à Dakar une réunion d'échange d'expériences sur l'élaboration de plans de préparation aux épidémies et urgences sanitaires en Afrique de l'Ouest, a-t-on appris auprès des organisateurs.

A cette réunion prennent part des experts d'une dizaine de pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique ainsi que des organisations internationales en charge de la santé publique.

Le groupe de travail de l'Afrique de l'Ouest pour le contrôle des maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes est une plate-forme virtuelle d'experts multidisciplinaires qui soutient des activités visant à contrôler et atténuer les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes en Afrique de l'Ouest.

La structure a été créée lors d'une réunion de scientifiques et de leaders d'Afrique occidentale organisée par l'ONG OSIWA (en anglais Open Society Initiative for West Africa) et le programme de santé publique de l'OSF du 21 au 22 novembre 2014 à Dakar, au Sénégal.