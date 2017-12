Sénégal: L'université, l'enseignement et la formation préparent à "affronter le monde" (responsable)

Dakar — L'université, l'enseignement et la formation préparent l'homme à "affronter le monde" dans un esprit d'ouverture, a affirmé jeudi le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADPME), Idrissa Diabira.

"Ce n'est pas tolérable dans une économie qui se veut émancipatrice, que l'on forme les gens pour qu'ils s'enferment. L'université, l'enseignement, la formation sont autant d'éléments pour pouvoir affronter le monde, dans sa diversité et non rester en marge du développement", a martelé M. Diabira.

Il signait, mercredi, un accord-cadre de partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie (AUF).

"Notre mission est d'encadrer, d'accompagner les porteurs de projets, quelque soit leur statut ou le parcours. Le talent ne se décrète pas, il se trouve dans les régions périphériques du Sénégal, dans la banlieue [dakaroise]", a-t-il indiqué.

"Ce partenariat nous donne l'opportunité de nous pencher de manière encore plus résolue, sur cette question des diplômés, notamment sur le statut d'étudiants entrepreneurs initié en France [... ]", a expliqué le directeur général de l'ADPME.

Le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), Jean-Paul De Gaudemar, déclare que ce partenariat est une "parfaite symbiose, une convergence de vues pour cette volonté d'aller de l'avant".

Estimant qu'il faut que "les acteurs qui doivent être ensemble, le soient", il a ajouté : "Nous devons faire en sorte de renverser ce paradoxe, cette situation selon laquelle en Afrique plus on étudie, plus on a des problèmes d'insertion".

"Nous sommés là pour partager des expériences, des modèles de faire, et les contextualiser selon la culture. Faire mieux connaître le monde des entreprises, et déboucher sur des programmes. Nous serons toujours à vos côtés sur cette direction", a assuré Jean-Paul De Gaudemar.