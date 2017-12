Sénégal: Lancement de la fédération nationale des plateformes agricoles du Sénégal (FN-PAS)

Saly-Portudal (Mbour) — Des acteurs agricoles du Sénégal ont lancé jeudi à Saly-Portudal (Mbour, ouest), la Fédération nationale des plateformes agricoles du Sénégal (FN-PAS) pour "consolider et approfondir" le dialogue et la concertation intra et inter acteurs, a constaté l'APS.

Cette nouvelle structure compte également soutenir les exploitations familiales en vue de l'autonomisation des groupes vulnérables et d'accompagner l'Etat du Sénégal dans la mise en place des réformes indispensables au développement des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie, selon ses initiateurs.

"(... ) la FN-PAS s'engage à appuyer la conception, la mise en œuvre et le suivi de toutes réformes pouvant améliorer les moyens d'existence durables des producteurs et la résilience des communautés", a dit, le président du comité de pilotage, Moustapha Sylla.

M. Sylla a indiqué que le Plan Sénégal émergent (PSE) devra, à l'horizon 2035, favoriser la réalisation de certains objectifs dont la sécurité alimentaire, la création de richesses et d'emplois décents (... ).

L'Association "Forces paysannes", le "Mouvement sénégalais pour le développement", la "Confédération paysanne" et l'Union "3P" sont les membres fondateurs de la FN-PAS.

La FN-PAS vise surtout la "participation active" des acteurs à la base et le développement de partenariats à l'échelle des départements et des arrondissements pour assurer aux chambres d'agriculture une proximité avec les producteurs les plus reculés.

Pour sa part, le président de 'Forces paysannes", Alioune Dia, a estimé que les contributions des acteurs permettront de finaliser le "Programme quadriennal 2018-2021 en conformité avec le PSE et ses outils d'intervention, notamment le Programme national d'investissement agricole de la sécurité alimentaire et de la nutrition (PNIASAN)".