Congo-Kinshasa: Retombées du rapport de HRW - Ida Swayer en passe d'être poursuivie en justice par l'État congolais

Pour rappel, HRW avait soutenu, dans son rapport, que des membres de l'ancienne rébellion congolaise du M23 (défaite en novembre 2013) réfugiés dans des camps en Ouganda et au Rwanda avaient été recrutés par des officiers supérieurs des forces de sécurité congolaises, entre octobre et début décembre 2016. Au moins deux cents d'entre eux auraient répondu à l'appel et ont été intégrés, selon HRW, à des unités de la police, de l'armée et de la Garde républicaine avec pour consigne, de réprimer les manifestations anti-Kabila de décembre 2016. Des faits que continue de réfuter le gouvernement congolais.

Pour rien au monde, la RDC ne peut pousser l'outrecuidance jusqu'à recruter des hommes au Rwanda et en Ouganda en appui à sa police pour des questions de maintien de l'ordre public sur son territoire alors qu'elle est elle-même bien lotie en unités et en équipements, fait-on savoir. Ainsi donc, l'acharnement manifesté par Ida Swayer sur la RDC trahirait le froid qui caractérise ses relations avec les autorités congolaises. Celles-ci, selon nos sources, auraient dernièrement refusé de renouveler son visa, estimant qu'elle joue le jeu des ennemis de la République qui ne jurent que par sa déstabilisation.

