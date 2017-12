Congo-Brazzaville: Chan 2018 - Les Diables rouges bouclent leur mise au vert ouest-africaine

L'ambition est de faire mieux qu'en Afrique du Sud, en 2014, lorsque pour leur première participation, les Congolais quittaient la compétition dès le premier tour avec pour bilan : une victoire, un match nul et une défaite. Signalons que Moïse Nkounkou et Rozan Varel n'ont pas participé à ce stage pour indiscipline.

En dehors du contenu, l'on peut tirer deux enseignements après ce stage. Le premier, c'est l'efficacité devant la défense adverse qui a permis aux Diables rouges locaux d'inscrire cinq buts en deux matches. Celle-ci a été une fois de plus prouvée quand Raich Mavouanda donnait l'avantage aux Diables rouges dès la 4e mn. Le second, ce qui constitue, d'ailleurs, une fausse note, est la fébrilité de la défense qui a encaissé un but par match. L'équipe devra faire mieux si elle veut dépasser le premier tour.

