Congo-Brazzaville: Célébration à l'Éternel - La 4e édition aura lieu dimanche

Plus de soixante-dix chantres et musiciens de plus de dix églises de Pointe-Noire seront sur scène, le 10 décembre, au stade Kokolo-Kopa, dans l'arrondissement 2 Mvou-Mvou, pour le grand concert de chants sacrés offert gratuitement à la population chaque année.

Le thème choisi pour l'édition de cette année est: «Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits». Un thème inspiré par la parole biblique dans Psaume 145, verset 4. L'initiative est du pasteur Aubin Ilimbi du centre chrétien Nazareth, où se sont déroulées les trois précédentes éditions. Cette célébration est organisée par le Rassemblement des rachetés, un mouvement de jeunes adorateurs.

L'évènement est un grand moment d'adoration et de louange à l'Éternel que les chantres et musiciens offrent aux Ponténégrins, une occasion de rendre grâces à Dieu pour ses bienfaits en cette fin d'année.

Le public aura droit à un répertoire de chants combinant gospel et sons du pays servis avec tous les ingrédients nécessaires afin qu'ils parviennent à l'Éternel tel un parfum de bonne odeur. Le concert sera ponctué d'un moment de partage sur l'importance de l'adoration et de la louange à Dieu et d'un temps de prière pour les familles et le pays.