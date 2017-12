Congo-Brazzaville: Economie nationale - Le taux de croissance prévu à 3% en 2018

Il n'y a pas de risques de liquidités au Congo, a rassuré Abbas Mahamat Tolli, ajoutant que les banques locales ont une trésorerie positive d'à peu près deux cents milliards. D'après le gouverneur, les banques de la place de Brazzaville continuent d'octroyer du crédit et n'interviennent pas en refinancement pour les facilités de court terme. Toutefois, la place bancaire de Brazzaville est toujours affectée par la réduction des dépôts et le phénomène de l'expatriation d'importantes sommes d'argent.

Sur la base des projections effectuées par la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC), les deux réunions présidées par le ministre des Finances et du budget, Calixte Nganongo, ont relevé la reprise progressive des activités économiques et la bonne santé du secteur bancaire.

Le Comité monétaire et financier et le Conseil national du crédit, réunis le 6 décembre à Brazzaville, ont noté une nette amélioration de la croissance du Produit intérieur brut (PIB ) qui devrait progressivement atteindre 3% l'an prochain, contre -2,8% en 2017.

