Sénégal: Transport aérien - Le président Macky Sall plaide pour une compagnie aérienne forte

"C'est pourquoi nous avons créé Air Sénégal international sur des bases viables, tenant en compte des réalités et exigences d'un secteur où l'improvisation n'aura pas de place", a soutenu le président Sall. Air Sénégal international, a-t-il indiqué, lancera prochainement ses activités avec ses deux ATR 70 600 pour le vol de voisinage et le vol national. Selon Macky Sall, ces deux appareils sortis d'usine sont déjà livrés. Le président Sall a également annoncé la mise en service de deux Airbus 330. "Le contrat d'achat sera signé dans quelques jours", a indiqué Macky Sall. Il s'agit, selon lui, "d'avions de dernière génération dont la consommation d'énergie permettra de gagner dans la performance avec des capacités qui nous permettront de de faire de l'international".

