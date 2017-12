Togo: 500 nouveaux jeunes togolais ont prêté serment pour agir ici et partout !

Trois-cent (300) jeunes hommes et deux-cent (200) jeunes femmes, de profil sociologues, agent de promotion sociale, personnels de santé, animateurs et cadres supérieurs de développement, agronomes, sociologues, communicants et enseignants ont prêté serment ce mercredi 06 décembre à Lomé pour le compte de la 12ème vague des volontaires nationaux au Togo.

Cette prestation de serment des volontaires nationaux intervient dans le cadre de la célébration de la 17ème édition de la Journée Internationale des Volontaires (JIV 2017) placée sous le thème « les volontaires, premier à agir, Ici, Partout ».

Selon la ministre du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Victoire TOMEGAH-DOGBE qui a présidé la cérémonie, la Journée Internationale des Volontaires permet chaque année de célébrer les efforts incommensurables des volontaires qui osent, qui défient, qui bravent et qui construisent.

Elle a souligné que le thème retenu cette année traduit avec exactitude le rôle important que jouent les volontaires au jour le jour partout où ils interviennent, ici comme ailleurs. « Que ce soient pendant les périodes difficiles que traversent les nations, ou dans la mise en œuvre de programmes de développement durable, les volontaires sur le terrain redonnent l'espoir à notre humanité. Ils contribuent à la fourniture des services de base afin de lutter contre la pauvreté, la faim, l'exclusion sociale, à l'amélioration de l'éducation et s'assurent que les retombées du développement durable profitent à tous », a affirmé Victoire TOMEGAH-DOGBE.

Le directeur général de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT), Omar AGBANGBA, a pour sa part indiqué que ce thème est une formule bien choisie qui rend compte de la bravoure de cette jeunesse engagée, prête et qui ne recule devant rien pour contribuer aux solutions de développement du Togo.

Au Togo, ils sont aujourd'hui plus de 15 000 volontaires nationaux et environ 1000 volontaires internationaux mobilisés et déployés sur toute l'étendue du territoire et qui œuvrent pour une inclusion et un bien-être collectif.

Il faut noter qu'un accent particulier est accordé à l'éducation des communautés les plus défavorisées qui vivent à des kilomètres de la civilisation moderne des grandes villes. « Là, ce sont près de 4000 volontaires nationaux, aidés par des bénévoles des agences Peace Corps, Bornefonden, et France Volontaires, qui bravent vents et marées, climat et environnement pas très favorables, pour repousser les limites de l'exclusion sociale et réduire au maximum les poches de pauvreté au Togo », a indiqué M. Omar AGBANGBA.

La cérémonie a été également marquée par la remise des prix aux lauréats du concours national du meilleur volontaire de l'année 2017.