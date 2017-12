Ile Maurice: Gestion des déchets - Des alternatives à Mare-Chicose devront être trouvées d'ici fin 2018

D'autres projets de remplacements avaient été alors initiés. Notamment la possibilité d'agrandir Mare-Chicose et de reloger les habitants des alentours du centre d'enfouissement. Il y avait aussi des demandes pour des projets de compostage et de recyclage. Le hic : les compagnies intéressées demandaient de grosses subventions à l'État. Par la suite, il y a eu plusieurs projets de recyclage annoncés avec des demandes d'entreprises étrangères.

Des alternatives à la gestion des déchets, le gouvernement en évoque depuis 2015. En effet, l'ancien ministre de l'Environnement, Raj Dayal, parlait déjà, cette année-là, de détruire le centre d'enfouissement de Mare-Chicose et d'utiliser certains déchets pour la production d'électricité. Il suggérait même le recyclage en masse des différents déchets (organiques et électroniques, entre autres).

Le recyclage des déchets est toujours une option à envisager, poursuit notre source. Mais ces projets, onéreux, nécessiteraient un plan d'action bien pensé et l'aval du Conseil des ministres. Il faut aussi envisager l'ouverture d'autres centres d'enfouissement, ajoute notre interlocuteur. «Car nous ne pouvons pas tout recycler non plus, ni tout transformer.»

