Gabon: France - Bibliothèque de l'Ogooué, peu d'engouement pour la lecture

Paris, 06 décembre (Gabonews.com) - Peu fréquentée depuis son ouverture officielle, la lecture publique enregistre toujours un net recul à la bibliothèque de l'Ogooué située dans les locaux de l'Ambassade du Gabon en France.

Cette faible fréquentation de la bibliothèque de l'Ogooué et le peu d'engouement constaté chez les jeunes comme chez les adultes, d'emblée du public parisien est due au fait que l'environnement reste peu favorable au développement de l'activité culturelle mais aussi, et surtout, le manque de publicité susceptible d'attirer le plus grand nombre.

« Quand on passe devant l'Ambassade du Gabon en France, on pense avant tout aux visas et autres formalités administratives pour aller visiter le Gabon. Difficile d'imaginer qu'il y a une bibliothèque ouverte au grand public. Aucune enseigne pour attirer les lecteurs et férus du livre », nous ont confié plusieurs jeunes étudiants gabonais de France.

Inaugurée lors de la célébration du 57ème anniversaire de l'indépendance du Gabon, le 17 août dernier, la bibliothèque de l'Ogooué située au quatrième (4ème) étage de la Chancellerie gabonaise en France, offre une capacité d'accueil de vingt (20) places et dispose d'un espace de rangement pouvant contenir jusqu'à 3200 livres.

La bibliothèque de l'Ogooué est un outil de premier plan de la mission de diffusion, de valorisation et de promotion du patrimoine culturel gabonais assignée au service culturel de l'Ambassade du Gabon en France.

En terme de fonds documentaire, pour l'ouverture, les initiateurs ont privilégié le fonds Gabon composé non seulement d'ouvrages écrits par des gabonais, mais aussi d'ouvrages sur le Gabon écrits par des auteurs étrangers.

Ils se sont adressés aux Maisons d'édition aussi bien en France qu'au Gabon pour constituer ce fonds documentaire initial. La culture ne s'accommodant pas des frontières, le fonds documentaire de la bibliothèque de l'Ogooué sera élargi d'abord à l'Afrique, à la France et enfin aux pays de la juridiction : Andorre, Monaco, Portugal et Suisse sans oublier les ouvrages sur les relations internationales, sur la diplomatie et sur les pratiques diplomatiques.