Angola: Secteur privé, partenaire incontournable du gouvernement

Enfin, Il a appelé les entreprises publiques et privées à donner priorité à la main d'œuvre nationale qualifiée, de façon à accorder une opportunité d'emploi aux citoyens récemment formés par des stages professionnels et des signatures de contrats de travail dans les termes prévus de la Loi Générale du Travail en vigueur.

A ce sujet, il a dit qu'il pourrait "proposer une Législation pour leur classification, en fonction des conditions physiques et techniques qu'ils présentent, et prendre des mesures de simplification de dossiers d'obtention des Licences".

Intervenant à la clôture d'un Cour de formation complémentaire pour l'année 2017, le ministre a fait savoir que, pour une meilleure coordination et suivi des activités, l'Institut National d'Emploi et de Formation Professionnelle (INAFOP) mènerait des actions visant à cadastrer les Centres de formation privés qui opèrent sans autorisation.

Luanda — Les Centres de formation privés, qui font partie du Système National de Formation Professionnelle, sont des partenaires importants et incontournables du gouvernement, a affirmé jeudi à Luanda le ministre angolais de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale, Jesus Maiato.

