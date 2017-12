Angola: La valorisation du capital humain constitue le pilier du gouvernement

Luanda — La valorisation du capital humain et la promotion d'emploi qualifié et rémunéré constituent les piliers du gouvernement angolais dans le secteur de Formation professionnelle pour la période 2017/2022, a affirmé jeudi à Luanda le ministre de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale, Jesus Maiato.

La réalisation de cet objectif doit fortifier de plus en plus le Système National de Formation Professionnelle, et attribuer une importance capitale au secteur entrepreneurial pour la redéfinition des profils de sortie et d'adaptation des curriculums à des cours divers, a-t-il ajouté à la clôture d'une formation complémentaire pour l'année 2017, dans le cadre dudit système.

Il a plaidé pour la révision de carrière de formateur de formation professionnelle, de façon à l'élever au même niveau d'exigence et de rémunération que celui d'autres carrières du Système d'Enseignement Général.

Selon le ministre, 64.279 candidats inscrits (sur un total de 83.563) ont suivi, durant l'année qui s'est terminée officiellement ce jeudi, des cours de formation aux Centres supervisés par l'Institut National d'Emploi et de Formation Professionnelle (INEFOP).