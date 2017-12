Vice-premier ministre du Gouvernement RD. Congolais en charge de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary n'a pas hésité de réunir, à Kinshasa, les Députés provinciaux et grands Notables de Kabinda, en vue d'un échange citoyen sur les tensions nées dans les Chefs de ces derniers, depuis la fermeture de l'Assemblée provinciale.

D'après le président de l'Assemblée provinciale de Lomami, la province n'a connu aucun cas de trouble à l'ordre public, ni en plénière, moins encore en dehors desdites assises, tenues le 29 novembre 2017, pour envisager la fermeture illégale de ses bureaux.

Soucieux d'éradiquer cette paralysie d'ordre administratif dont il est pleinement compétent, quant aux prévisions de son secteur, Emmanuel Ramazani Shadary a dû s'imprégner, de près, du dossier qui laisse couler encre et salive. Ce, en rencontrant les soucis du peuple Lomamien, dans sa diversité culturelle et linguistique.

Tout part de la plénière du 29 novembre dernier à laquelle le parlement provincial de Lomami avait convié le Gouverneur de province à répondre aux préoccupations des élus. Selon l'exécutif provincial Lomamien, l'insécurité serait à l'origine de la fermeture des bureaux de l'Assemblée provinciale. Une décision qui a dissocié les points de vue, ayant conduit à la détérioration du climat d'affaires entre l'exécutif provincial et le parlement. Pour les Députés de ce coin du pays, seul le Gouvernement central peut sauver la population Lomamienne, en décantant cette situation malencontreuse.

Ramazani Shadary devant ses responsabilités !

Héros dans son secteur, Ramazani Shadary a saisi toute oreille, le souci des Députés et Notables Lomamiens. D'où, la rencontre avec les Députés et Notables du terroir Songye. La palabre de Lomami est institutionnelle certes, mais le compte se règle, sans doute, entre les hommes. Il est mieux placé pour rencontrer les préoccupations des uns et des autres. Il est impérieux de le relever, la crise institutionnelle, entre le Gouvernement et le parlement provincial est réelle dans la province de Lomami. Cette paralysie s'est installée dès lors que l'autorité de ladite province, le Gouverneur Patrice Kamanda, a été interpellée sur la question de la gestion de la chose commune, du peuple Lomamien, ainsi que sur tant d'autres sujets d'intérêt public. Il sied de rappeler que le 29 novembre 2017, le Gouverneur Patrice Kamanda a été face à la représentation provinciale où, sans frousse, il avait su satisfaire les Députés, en répondant valablement à l'interpellation qui lui était adressée, dans un premier vague.

Ce fut à l'issue du débat, initié, après l'intervention du Gouverneur que le problème lié à la question du deuxième vague des réponses s'était imposé. Pour les élus de Kabinda, il aurait fallu que le Gouverneur de la province rencontre les préoccupations des Députés provinciaux endéans 2 heures, contrairement à la requête de 48 heures qu'il réclamait, en vue de répondre à l'auguste Assemblée. Le président de l'Assemblée provinciale de Lomami, l'Honorable Patrick Baluba n'a cessé de signaler qu'il n'y a pas une situation d'insécurité pouvant conduire à la fermeture des bureaux du parlement provincial. Pour ce dernier, la pierre est jetée dans le Chef du Gouverneur de la province, Patrice Kamanda.

«Nous faisons confiance au Chef de l'Etat et au Gouvernement Central, et sommes convaincus qu'ils ne tomberont pas dans cette arnaque. Sinon ça sera regrettable pour la population Lomamienne. Nous avons la responsabilité de faire respecter les lois de la République et notre propre règlement », exhortait le président de l'Assemblée provinciale de Lomami, Honorable Patrick Baluba, répondant aux questions de La Prospérité.