Cote d'Ivoire: FESTAGNI - Après la 5e édition, cap sur la culture en tant que pilier du développement

Le festival s'est ouvert par une ambiance carnavalesque, avec des chants et danses traditionnelles, couronnée par une parade des chefs de cantons et chefs de villages.

Le ministre a aussi affirmé que grâce au Festagni, le peuple Agni dispose d'un instrument qui lui permet de pérenniser son riche patrimoine culturel. « J'appelle donc depuis Koun-fao à la solidarité et à l'unité de ce grand peuple qui peut par sa richesse culturelle et son organisation sociétale, servir d'exemple pour le bonheur des Ivoiriens », a-t-il exhorté.

Ainsi, culture et tourisme constituent des leviers pour atteindre cet objectif. « C'est une volonté affichée par le Président de la République et mise en œuvre par le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly », a affirmé Siandou Fofana.

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, parrain de la 5e édition, s'est réjoui de cette rencontre qui célèbre les arts, la culture et le tourisme. Il a tenu exceptionnellement à féliciter le promoteur de « cette belle et louable initiative ». « Regrouper tous les Agni est une noble mission. Sillonner tout le pays Agni en 5 ans, est un bilan remarquable. Notre pays a besoin de se construire pour atteindre l'émergence », a-t-il indiqué.

Eric Ané, commissaire général du Festagni, a pris l'engagement de donner une dimension nouvelle à l'événement, partant de la culture. « Unissons-nous pour développer nos régions et faisons de notre culture un levier de ce développement. La culture est un invariable du développement et un pilier de celui-ci », a-t-il indiqué.

