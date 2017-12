Congo-Kinshasa: Des millions de personnes dans le Kasaï menacées par la faim, selon l'ONU

La faim ne met pas seulement des vies en danger, elle force les gens à la prostitution et augmente le risque de violence sexuelle, a souligné M. Jibidar. « Les partenaires du gouvernement doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour épargner au Kasaï le genre de catastrophe humanitaire qui dure depuis des décennies et qui sévit dans d'autres régions de la RDC », a-t-il ajouté.

Le PAM a coordonné des vols logistiques et humanitaires, ce qui a permis d'augmenter rapidement le nombre de personnes recevant une assistance, de 42.000 en septembre à 115.000 en octobre et 225.000 en novembre. Le mois dernier, 13.500 enfants ont reçu des aliments enrichis spéciaux.

« Nous laissons tomber ceux qui ont le plus besoin de nous », a déclaré Claude Jibidar, Représentant du PAM en RDC. « Sans le soutien immédiat des donateurs, beaucoup - en particulier les femmes et les enfants - mourront », a-t-il prévenu.

