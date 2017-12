Mauritanie: Le président de la République visite la société Nationale de l'Eau

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a visité, hier mercredi le siège de la Société Nationale de l'Eau (SNDE) dans la wilaya de Nouakchott ouest.

A cette occasion, le président de la République s'est informé sur les différents services dispensés par la société, la nature de son travail, la fonction joué par son chateau d'eau et les installations du projet Aftout Essahli qui approvisionnent la ville de Nouakchott en eau potable.

Au cours d'une réunion qu'il a tenue avec les responsables de la société, le Président de la République a écouté des explications sur les missions confiées à la SNDE et les méthodes utilisées pour les mener à bien.

Le Président de la République a insisté, pour la circonstance, sur l'ampleur des missions confiées à la SNDE, à savoir, a-t-il dit, l'approvisionnement des populations en eau potable et la généralisation de ce service sur toute l'étendue du territoire national, soulignant que dans ce domaine, les besoins sont de plus en plus grands, du fait de l'extension de l'urbanisme et de l'augmentation des populations au niveau de la ville de Nouakchott et des autres centres urbains.

Le Président de la République a exhorté les responsables de la société à rapprocher les services des citoyens et à oeuvrer pour l'accroissement de la production en eau et à sa généralisation tout en respectant la qualité, permettant ainsi aux populations d'accéder à l'eau potable et de résorber le déficit en la matière.

Il a aussi insisté sur la nécessité de moderniser les services de la société, d'améliorer son rendement, de lui permettre d'accompagner les évolutions technologiques et de servir les citoyens dans la transparence et la célérité requises, tout en respectant les lois en vigueur en la matière.

Le Président de la République a également insisté sur la nécessité d'exploiter rationnellement les moyens pour mener à bien les missions confiées à la société.

La visite a été marquée par un exposé présenté par le directeur général de la société, M. Mohamed El Moctar Ould Abdallahi Ould Bellati dans lequel il a parlé des missions assignées à la société, à savoir la production, le transport, la distribution et la vente de l'eau à des prix réduits dans 49 villes du pays.

Il a été aussi question dans cet exposé des projets hydrauliques exécutés par la société, ceux qui sont en cours d'élaboration et les zones qui en bénéficient.

Il est à noter que la SNDE dispose de 48 sites de production, d'une centrale électrique, de 232 forages dont les productions varient de 5 à 140 m3 par heure.

Elle dispose aussi 59 générateurs électriques hybrides d'une puissance variant entre 20 à 60 Kilo volts et d'un personnel de 790 employés permanents et 812 collaborateurs liés à la société par des contrats.

Le Président de la République a été accueilli à son arrivée au siège de la société par le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, M. Yahya Ould Abd Dayem, le secrétaire général du ministère, Dr Mohamed Ould Abdallahi Salem Ould Ahmedouwa, le directeur général de la SNDE, M. Mohamed El Moctar Ould Abdallahi Ould Bellati et des principaux responsables de la société.

Au cours de cette visite, le Président de la République était accompagné par MM. Ahmed Ould Bahiya, directeur de cabinet du Président de la République, Sidney Sokhona, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Salem Ould Merzoug, conseiller à la présidence de la République, El Hacen Ould Ahmed, directeur général du protocole d'Etat.