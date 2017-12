Mauritanie: Le Premier ministre supervise l'ouverture des travaux de la 4ème conférence des ministres africains en charge de l'état-civil

Accélérer la coordination améliorée de l'état civil et des statistiques d'état civil pour la mise en œuvre et le suivi du développement en Afrique dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030.

La conférence va débattre des difficultés et des expériences des Etats et élaborer une vision commune pour l'avenir en plus de l'actualisation des objectifs prioritaires fixés.

La cérémonie d'ouverture de cette 4ème conférence s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, du wali de Nouakchott Ouest, de la présidente de la Communauté urbaine de Nouakchott, de l'Administrateur Directeur général de l'Agence nationale d'enregistrement des populations et des documents sécurisés, de membres du corps diplomatique accrédité en Mauritanie et des délégations africaines participantes.

Le premier a, à cette occasion, prononcé le discours d'ouverture des travaux de la conférence dans lequel il a souligné la place prioritaire qu'occupe l'état civil dans la planification et partant le développement global.

Voici le texte intégral de ce discours :

« Bismillahi Rahmani Rahimi

Excellence Monsieur Alpha Oumar Konaré ;

Messieurs les ministres ;

Mme la directrice régionale pour l'Afrique de l'OMS ;

Excellences Messieurs les ambassadeurs ;

Monsieur le président de la 3ème conférence des ministres des Etats de l'Union Africaine chargés de l'état civil ;

Mme la représentante de l'UA ;

Messieurs les membres des délégations ;

Messieurs les invités ;

Mesdames Messieurs ;

Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue tout en vous exprimant notre grande joie de vous accueillir à Nouakchott pour participer aux travaux de la quatrième session de la conférence des ministres des Etats de l'Union africaine en charge de l'état-civil.

L'importance de cette session provient du statut prioritaire qu'occupe l'état-civil en sa qualité de pilier essentiel dont les données sont indispensables à toute planification de développement national ou continental.

Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz en était pleinement conscient lorsqu'il a décidé de créer l'Agence Nationale du Registre de la population et des titres sécurisés basée sur le système biométrique disposant de tous les moyens humains et techniques requis afin de garantir l'enrôlement de l'ensemble des citoyens, des résidents et des migrants en plus l'enregistrement des actes de l'état-civil et l'édition de documents non falsifiables.

Mesdames et Messieurs,

Votre choix du thème de cette session « l'accélération de la coordination améliorée de l'enregistrement des évènements de l'État civil et de ses statistiques pour jeter les bases et suivre l'Agenda du développement en Afrique » est un choix excellent qui dénote de la grande prise de conscience des défis actuels dans le domaine de la maîtrise de l'état-civil, de sa modernisation, de son efficience et de son efficacité ainsi que de la nécessité de le lier aux droits politiques et civils des personnes et l'élaboration de plans prévisionnels capables d'améliorer de façon continue ses performances.

Et pour ce faire, nous plaçons beaucoup d'espoir sur les résultats concrets auxquels va aboutir votre présente session, souhaitant pleins succès à vos travaux.

En conclusion, je déclare ouverte la 4ème session de la conférence des ministres des Etats de l'Union Africaine en charge de l'état-civil.

We saloumou alykoum we Rahmatou Allah »

