Tunisie: L'arnaque au bout de la souris

Ces derniers sont des sites qui servent d'appât en proposant aux clients potentiels des produits de grandes marques, exposés dans leurs vitrines virtuelles et au moment de leur arrivage, le client victime s'aperçoit que le produit ne correspond pas du tout au produit affiché sur la page d'accueil du site.

Une autre méthode d'arnaque consiste à proposer des articles à bas prix et qui sont d'origine inconnue... il y a des tonnes d'annonces de ce genre et une variété de produits à vendre : des articles d'électroménager, des meubles, des téléphones portables, des ordinateurs... et la liste est longue.

Un grand nombre de ces sites sont des sites frauduleux et nombreuses ont été les personnes victimes de ces achats en ligne. A l'instar de Firas qui n'a jamais été satisfait de sa commande pour un ordinateur portable (PC). Cet étudiant a dû attendre presque deux mois avant de recevoir par voie postale son article. Il a expliqué qu'il ne va plus réessayer ce genre d'achat en ligne. «Il est plus sûr et efficace d'aller directement dans un magasin acheter son produit. L'achat en ligne ? Je ne suis pas satisfait du tout de la qualité du service et des produits qu'offrent les sites d'achat en ligne», affirme le jeune homme.

Une arnaque peut aller encore plus loin ! Ne pas recevoir sa commande dans les délais, l'existence de sites fantômes, qui disparaissent juste après avoir payé l'article par MasterCard... Les exemples ne manquent pas. Les pratiques auxquelles ont recours les propriétaires de ces sites revêtent plusieurs formes frauduleuses : marchandises non conformes, problèmes de livraison, difficultés à se faire rembourser...

Selon une source de l'ODC (Organisation de défense du consommateur), un nombre important de plaintes ont été déposées auprès de l'organisation et concernent toutes les catégories de produits (meubles, téléphones, habits...). Toutes ces plaintes ont été adressées au ministère du Commerce pour leur traitement.

«Il faut tenter l'expérience pour démêler le vrai du faux»

On peut lire également sur certaines pages facebook et sur les réseaux sociaux les appréciations des clients concernant leurs achats en ligne. Emna, une jeune femme qui a acheté un article sur le Net, a publié un post sur la page facebook d'un site d'achat en ligne pour manifester son mécontentement quant à la qualité du produit et essayer de négocier la possibilité de se faire rembourser.

Cette grande fan de sites d'achat en ligne a commandé dernièrement une paire de chaussures, mais, à la réception du produit, elle s'est aperçue que ce ne sont pas les chaussures qu'elle voulait. Sa commande n'était pas conforme et elle a voulu l'annuler. Cette jeune fille, passionnée par le shopping en ligne et nullement découragée par le fait qu'elle se soit déjà fait arnaquer, continue à acheter des articles et à payer en ligne pour recevoir une commande qui n'est souvent pas conforme à ce qu'elle veut. «Pour savoir distinguer le fake du vrai, il faut tout simplement tenter l'expérience et accepter de perdre de l'argent», explique Emna. Et d'ajouter qu'il existe certainement des sites sérieux qui respectent le client.