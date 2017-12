Tunisie: Kamel Kolsi, l'alchimiste...

Tous les problèmes résolus ? Pas encore, mais une chose est sûre, ce n'est pas la même situation d'il y a deux semaines où tout le monde avait peur pour l'avenir du groupe. Après tout cet imbroglio et la crise qui pèse encore au niveau du bureau directeur, parvenir à gagner et surtout à mieux jouer avec moins de joueurs disponibles est une chose très positive.

En deux semaines, le nouveau staff clubiste, et à sa tête Kamel Kolsi a réussi une chose importante : revigorer l'équipe et mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Ils ont fort réagi bien malgré les absences de Khelil, Chenihi et Dkhilali, sans oublier les blessures de Dkhili et de Abdi, en cours de match. Parlons d'abord du changement «tactique» et des détails qui ont fait la différence contre le CSS.

Repères au milieu

Kolsi n'a pas changé, en compagnie de Hamda Tiouiri, ses idées de jeu : un 4-5-1 ou si vous voulez un 4-3-2-1 (et non 4-2-3-1 comme le répètent les consultants TV) où Ben Yahia (diminué physiquement mais qui garde sa technique), Ayadi (enfin sérieux et qui utilise bien ses talents de vitesse et d'explosivité) et Zemzemi (troisième relayeur-récupérateur qui a une liberté d'action selon la position de la balle) sont le trio d'équilibre au milieu. Ils ont donné de la densité et de la puissance à l'entrejeu. Si Khelil était là, Kolsi aurait opté plus pour le 4-4-2 et en phase défensive en 4-5-1 avec Khelifa comme avant-centre. Ce qui a fait la différence contre un CSS qui comptait sur les qualités de ses milieux comme Hannachi, Aouadhi et Louati, c'est l'intelligence et l'explosivité des Clubistes dont le premier but après 6" seulement explique tout.

Kolsi a piégé Dridi, en optant, comme contre l'EST, pour le jeu vertical, direct et en poussant ses joueurs à courir, à faire le pressing haut et à piéger le CSS. Seul bémol, les joueurs de Kolsi n'ont pas pu continuer sur le même rythme, alors qu'ils ont bloqué les clefs du jeu du CSS. Ils pouvaient marquer un second but dès la première mi-temps, mais se sont fait piéger en seconde mi-temps. Le fait de jouer 11 à 10 était en faveur des équipiers de Kchok (un joueur qui a du talent) mais encore une fois les erreurs de la défense, la faiblesse de Belkhither et les hauts et les bas auraient pu coûter cher.

Le but de Aounallah va être pour longtemps dans les mémoires parce que c'est un but libérateur et qui fait sortir les Clubistes du doute. Derrière ce renouveau clubiste, au niveau de l'engagement et de l'application, il y a l'apport de Kamel Kolsi qui a surpris les supporters par la transformation de l'équipe. Pour nous, ce n'est pas une surprise, connaissant bien les compétences de l'homme et ses connaissances en foot. Petite expérience non réussie à l'ASM, sans oublier une expérience réussie comme DTN à la FTF (malgré beaucoup d'interférences et une mise à l'écart), Kamel Kolsi qui milite depuis des années comme entraîneur-formateur-instructeur a eu une juste récompense avec ces trois semaines passées au CA. Il a redonné de la confiance à tous ses joueurs, il les a mis face à leurs responsabilités, il a mis de l'ordre dans la maison, lui qui connaît bien les rouages du CA. Que ferait un Bertrand Marchand de plus que Kolsi avec ces mêmes joueurs? Les dirigeants «provisoires» au CA n'ont pas eu le courage de maintenir Kolsi et ont préféré ramener quelqu'un qui a quitté le club par la petite porte en 2017!