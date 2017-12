Tunisie: Messaïdi est passé par là...

Formations : USM : Bédéri, Mechmoum (Babelé 35), Timoumi, Hichri, Dziri, Sabbahi, Gbala, Ben Hassine, Kabbou, Messaïdi (Mosrati 90'+2') Essifi (Anan 67').

ESM Souissi, Mezni (Zahou 46') Mohamed Ali Salem, Ayari, H. Slimane, B. Bamba, Mhamedi, Maouani (Krarfi 72'); Meniaoui, Baccouche, J. Abdesselam (Hakimi 80').

Devant une assistance moyenne et sur une pelouse à peine praticable, l'USM à laquelle manquait F. Ben Romdhane, malade et remplacé par F. Timoumi sur le couloir gauche, l'USM a mis au moins dix minutes pour entrer dans le vif du sujet devant une formation de l'ESM, il faut l'avouer, très recroquevillée.

Après un coup-franc direct bien placé, tiré par le capitaine Hichri dans les bras de Souissi qui a suppléé Braïek blessé contre l'ESS. Une attaque bien amorcée à partir du milieu par Gbala qui sert Ben Hassine. Ce dernier brûla la politesse à deux défenseurs sudistes avant de servir sur un plateau Messaïdi qui n'a pas trouvé de difficultés pour tromper d'un tir tendu Souissi pantois 13'. Cette ouverture précoce du score donna des ailes aux locaux qui n'étaient pas loin d'ajouter un deuxième but.

La riposte des Miniers ne se fait pas attendre puisqu'à la 16' l'ex-Clubiste Meniaoui a vu sa reprise de la tête consécutive à un coup-franc bien exécuté par Ben Abdesselam heurter la transversale avant l'intervention de Bédéri pour éloigner le danger. Idem pour Ben Abdesselam dont le heading est capté par Bédéri très sûr de lui (20') A la demi-heure, Messaïdi, meilleur joueur de cette première période, hérite d'une passe lumineuse de Ben Hassine et après avoir dribblé deux joueurs avant d'offrir un caviar à Essifi qui fait le break. Cinq minutes plus , l'excentré droit Mechmoum a dû quitter le terrain sur blessure. Il a été remplacé par le Gabonais Babélé dont c'est la première apparition avec l'équipe senior... Vers la fin de cette période initiale qui a été d'un niveau technique appréciable, l'ESM obtint un coup-franc bien placé à la limite de la surface de réparation, Baccouche, le spécialiste, l'exécuta parfaitement, Slimane monté à l'attaque surgit pour catapulter de la tête le ballon hors de portée de Bédéri qui n'y pouvait rien (41').

Une bonne gestion

Après la pause, et malgré les changements opérés des deux côtés par Kasri et Gheraïri, le jeu baisse d'un cran pour se cantonner au niveau de l'entrejeu. Mais cela n'a pas empêché les deux protagonistes de créer quelques occasions habilement dégagées par les deux arrière-gardes à la fois vigilantes et bien placées. Le dernier quart d'heure a vu les Miniers passer la vitesse supérieure dans l'espoir de rétablir l'équilibre, mais les «Bleus» grâce à un Dziri des grands jours et un Gbala aussi combatif qu'entreprenant qui ont su préserver leur mince avantage jusqu'au sifflet final de l'arbitre Malki qui a ajouté trois minutes de temps additionnel. Avec cette nouvelle victoire, la sixième depuis le début de la phase aller, l'USM a augmenté son capital points à 23, avec provisoirement une deuxième place. Ce qui est de bon augure pour une équipe qui ne cesse au fil des journées de progresser pour constituer la grande révélation à mi-parcours. Ayant atteint l'objectif fixé à la veille de la saison, Kasri pourra profiter de la trêve hivernale pour continuer son travail dans la quiétude et la sérénité. Quant à l'ESM, grande révélation des deux précédents exercices, elle a besoin de renforcer son effectif par des joueurs bien ciblés, surtout à l'entrejeu et en attaque pour retrouver son efficacité d'antan.