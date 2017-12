Mali: Invest in Mali, un forum pour séduire les investisseurs étrangers

Le forum Invest in Mali s'ouvre ce 8 décembre à Bamako. L'objectif principal est de convaincre des investisseurs étrangers de venir s'implanter dans le pays malgré la situation sécuritaire instable. Et pour prouver la vitalité de l'entrepreneuriat au Mali, le pays compte sur sa jeunesse. Reportage dans une entreprise de jus de fruit locaux, montée à bout de bras par une jeune malienne de 28 ans.

Dans cet atelier de production, on presse, on filtre et on mélange jusqu'à 3 000 litres de jus de fruit par jour. Celui-ci c'est un grand classique, un mélange de moringa, de menthe, d'hibiscus et de baobab. Aïssata Diakité est la patronne, si elle a choisi le Mali c'est parce que les fruits dont elle a besoin, ne se trouvent qu'ici.

« C'est un gage de qualité, on n'ajoute pas de colorants et pas de conservateur. Tous les jours, l'équipe teste et goûte les recettes produites. C'est des choses que l'on fait, ce sont des gages de qualité », affirme la créatrice de l'entreprise Zaaban.

Aïssata Diakité a notamment investi dans du matériel onéreux, obligatoire, pour produire en grande quantité. « En termes d'investissement, on a atteint 450 000 euros. Ca m'a pris plus de 5 années de développement avant que l'entreprise voit le jour. Petit à petit on a fait les investissements on a fait venir le matériel, mais il reste des investissements à faire pour renforcer la ligne de production. »

Parmi les investissements prévus, l'achat d'un groupe électrogène qui va permettre d'alimenter en toute sécurité la nouvelle ligne de production. Ce matériel de pointe ne peut pas résister aux coupures intempestives et aux baisses de tensions, typique du réseau électrique au Mali. Le président malien l'a d'ailleurs reconnu lui-même : si des progrès ont été faits en termes de capacités énergétiques, beaucoup reste à faire.