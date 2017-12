Congo-Kinshasa: Promotion des investissements au pays - L'ANAPI offre une visite de prospection aux investisseurs Turcs

Un groupe d'investisseurs Turcs intéressé par le potentiel économique congolais séjourne en RD. Congo depuis le lundi 4 décembre 2017. Cela relève, il sied de le dire, des acquis d'une mission économique à laquelle a pris part l'Anapi en Turquie, il y a quelques mois.

Ladite délégation d'hommes d'affaires regroupés au sein de l'association MUSAID a donc, depuis, foulé le sol congolais par Lubumbashi. Là, elle a, sous la conduite des agents de l'Anapi, visité différents sites qui peuvent susciter leur désir d'investir dans le secteur agricole et industriel. Depuis mercredi 6 décembre, ces investisseurs de MUSAID, une association ayant plus de 11.000 membres et 55 entreprises, sont arrivés à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo où bien de merveilles leur ont été dévoilées, toujours avec les soins de l'Anapi.

La délégation a eu une première séance de travail avec l'Anapi en son siège de la Gombe, après l'arrivée à Kinshasa. Rencontre au cours de laquelle Anthony Nkinzo Kamole, Directeur Général de l'Anapi, a fait une présentation des opportunités d'investissements en RD. Congo dans la filière de Maïs. Après une description sommaire de la RDC, de sa superficie à son climat varié en passant par sa végétation et ses régions géographiques, le Directeur général de l'Anapi a livré à ses hôtes une illustration des investissements et opportunités dans la culture du maïs, en effet, en République Démocratique du Congo.

Avec un marché au cœur de l'Afrique, une main d'œuvre abondante, jeune et bon marché, un environnement des affaires de plus en plus attractif et compétitif, des infrastructures de base en pleine réhabilitation et modernisation, ajouter à cela un environnement politique meilleur qu'avant et une économie libéralisée et prometteuse, il y a toutes les raisons d'investir en RDC, a précisé avec détails Anthony Nkinzo. Tout en rappelant ainsi la vision d'un Congo émergent à l'horizon 2030 impulsée par le Chef de l'Etat Joseph Kabila, le Directeur général de l'Anapi a, cependant, rassuré ses hôtes que les services de facilitation des investisseurs par l'Anapi sont gratuites. Réalité palpée par ces investisseurs Turcs qui, après cette séance de travail, ont pris la direction du Ministère de l'agriculture où ils ont échangé avec le Ministre Georges Kazadi Kabongo sur des possibles investissements dans le secteur agricole avant de se rendre, finalement, au bureau du Ministre d'Etat en charge du Plan pour un échange qui a duré près d'une heure.

Conduite par le Directeur général de l'Anapi, la délégation a présenté ses civilités à l'autorité avant de lui exprimer sa volonté d'investir en RDC dans la culture du maïs et ouvrir, à cet effet, l'économie congolaise vers la Turquie. Emu du travail abattu par l'Anapi pour convaincre ces investisseurs, Modeste Bahati Lukwebo a rappelé à ces hommes d'affaires la place de choix qu'occupent les échanges entre la RDC et la Turquie classés deuxième après ceux de la Chine. Pour mettre en confiance ses hôtes, le Ministre d'Etat les a rassurés de l'applicabilité stricte des lois fiscales leur communiqué par l'Anapi. L'occasion faisant le larron, Modeste Bahati a exposé à la délégation d'autres opportunités dans le secteur énergétique, du fer et béton et de l'hydroélectrique, question d'élargir leur champ d'investissement. La délégation Turque repart donc en Turquie avec la promesse de revenir prochainement expérimenter les différentes opportunités d'investissements.

