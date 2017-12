Madagascar: Élection de 2018, le temps change

Les temps changent. Nous changeons avec eux. Nous ne sommes plus en 2002, ni en 2009, ni en 2013. Au niveau électoral, 2018 devrait marquer une rupture dans le sens d'une élection compétitive ouverte, transparente et juste.

1. De nouveaux électeurs. Grâce à la mobilisation de la CENI, du pouvoir et des partis politiques, le nombre des électeurs en 2018 fera un bond de plus de deux millions de nouveaux électeurs. C'est un excellent travail collectif à saluer avec la mobilisation citoyenne. Cependant, il revient à la CENI de soumettre le nouveau fichier électoral à un audit technique. Un informaticien malgache a proposé pour l'élection présidentielle de 2013 un logiciel e-fidy. Il n'a pas été retenu à l'époque. En 2018, la CENI devrait faire appel à son expertise pour finaliser un fichier électoral qui soit au-delà de tout soupçon. Ajoutons que les jeunes et les femmes composeront la majorité des électeurs en 2018, et que leur vote sera déterminant.

2. De nouveaux modes de campagne électorale. Hier, la campagne électorale ressemblait à un show artistique avec des stars capables de drainer les foules. Le candidat faisait son apparition dans un État spectacle. Il devenait un bon samaritain, le temps de la propagande : des billets d'argent, des kilos de riz, des bouteilles d'huile distribués ici et là ; des casquettes et des tee-shirts à l'effigie du candidat distribués partout. La propagande se réduisait à la manipulation des masses pour acheter le vote des électeurs.

Demain, avec les temps qui changent, nous serons en droit d'espérer que la propagande deviendra un temps fort pour faire connaître le candidat, ses idées, son projet de société et l'équipe qui va diriger le pays avec lui s'il est élu. Organiser de grands rassemblements pour que le candidat puisse communiquer avec ses électeurs et non pour les amuser ou les infantiliser. S'il en est ainsi, ce sera une rupture fondamentale avec les habitudes du passé, qui supposera que l'argent ne dictera plus le verdict des urnes, et que les fonds de propagande seront totalement traçables.

3. Une nouvelle équipe de la CENI. Depuis que l'actuelle équipe de la CENI a été mise en place, elle a cherché à intégrer les acteurs politiques et la société civile dans sa démarche. Plusieurs réunions d'information et d'échanges ont eu lieu. Au lieu de s'enfermer, la CENI a pris la responsabilité de s'ouvrir. Elle a su impliquer la société politique et la société civile dans la refonte des textes de loi sur l'élection. Avec insistance, elle a demandé au pouvoir la publication de nouveaux textes ainsi que la fixation de la date de l'élection présidentielle. Elle a contribué avec les forces en présence pour améliorer le fichier électoral. Afin de lever tout soupçon sur ce fichier, la CENI devra à présent le soumettre à un audit technique et impartial avant la confection des cartes électorales.

4. De nouveaux candidats. Il n'y a pas d'élection libre sans la liberté des candidats de pouvoir se présenter. En 2018, de grosses pointures de la capitale annoncent leur candidature, qui ont en commun d'avoir été à la tête de l'État. On attend aussi l'apparition de nouveaux candidats, hommes ou femmes originaires des autres provinces. Ils donneront l'image de l'implication de tous les Malgaches à tracer l'orientation du pays dans les cinq années à venir.

5. Un nouveau sursaut de la société civile et des acteurs politiques. Depuis un certain temps s'organise une réunion élargie, ouverte, entre la société civile et des acteurs politiques pour traiter du bon déroulement de l'élection présidentielle de 2018. Les participants exigent la prise en compte de leurs travaux avec la CENI dans les textes qui vont régir l'élection à venir. Ils se constituent ainsi en comité de vigilance électorale. C'est une initiative heureuse à un an de l'échéance électorale, et une initiative qui traduit la détermination de la société civile et des acteurs politiques à faire de l'élection de 2018, une élection exemplaire et reconnue par tous.

On espère que le jour de l'élection, le comité de vigilance couvrira tous les bureaux de vote avec ses délégués formés. S'il a un délégué dans chaque bureau de vote il aura le droit de recevoir une copie de souche originale du procès-verbal des résultats du scrutin dans le bureau de vote. Ainsi, le comité de vigilance sera en mesure de posséder les décomptes des voix dans tous les bureaux de vote sur tout le territoire.