Madagascar: Lois électorales - Une nouvelle restitution avant la présentation au Parlement

Devant le Sénat, le Premier ministre a indiqué que les projets de lois électorales feront à nouveau l'objet d'une restitution publique. Après quoi, ils seront présentés devant le Parlement pour adoption.

C'est dit. Le bruit qui circulait depuis quelques jours a été confirmé par Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, hier. Lors du face-à-face entre le gouvernement et le Sénat, le locataire de Mahazoarivo, a déclaré qu'avant d'être présentés au Parlement, les projets de lois organiques concernant les élections, feront l'objet d'une nouvelle présentation publique.

« Le président de la République, a déjà donné une consigne pour que les projets de lois électorales fassent d'abord l'objet d'un nouvel échange. Ils ne seront donc, présentés au Parlement qu'après avoir été exposés et discutés avec les partis politiques, la société civile et nos partenaires internationaux »,, a déclaré le chef du gouvernement. De prime abord, le pouvoir souhaite mettre tout le monde d'accord sur sa bonne foi quant à des élections crédibles et acceptées de tous.

Aussi, les déclarations du Premier ministre, font suite à une sollicitation de Rivo Rakotovao, président du Sénat et chef de file du parti au pouvoir le Hery vaovao ho an'i Madagasikara (HVM). « Je vous demanderais de donner des éclairages sur les élections afin de dissiper les doutes », a déclaré le numéro un de la Chambre haute. Seulement, Solonandrasana Olivier Mahafaly, a évité d'aborder la question du calendrier, surtout, de la date de la présidentielle.

C'est la sénatrice Olga Ramalason, pourtant, qui, lors de sa prise de parole au début du face-à-face, a demandé au chef du gouvernement de rassurer l'opinion sur les coulisses de l'élaboration des textes électoraux.

En novembre et décembre

Elle a requis que le Premier ministre donne des précisions sur le calendrier électoral afin que tous puissent désormais se projeter sur les préparatifs et taire les appréhensions.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI), elle aussi, martèle la nécessité que l'Exécutif publie dès maintenant la date de la présidentielle. Une demande réitérée par maître Hery Rakotomanana, président de l'organe électoral, hier, dans son discours lors de la signature de la convention sur la participation des États-Unis au projet de Soutien au cycle électoral à Madagascar (SACEM).

« Sûrement, le gouvernement va proclamer une date incessamment pour que tout le monde soit focalisé sur les élections, et la CENI puisse cadrer d'une manière définitive son chronogramme », a-t-il déclaré. Seulement, le Premier ministre ne s'est pas attardé sur le sujet, hier, au Sénat. Il a juste indiqué que tous les délais prescrits par la Constitution seront respectés. Que l'élaboration des lois électorales a connu quelques difficultés, justement, à cause de ces délais, comme celui prévu par l'article 47, concernant la période où se tiendront les deux tours de vote.

Durant la cérémonie de clôture du dialogue politique entre le gouvernement et l'Allemagne, hier, à Mahazoarivo, Solonandrasana Olivier Mahafaly, a indiqué qu'en conformité avec la Constitution, les élections nationales auront lieu en 2018, vers le mois de novembre pour le premier tour, et en décembre pour éventuellement, le deuxième tour. Une source proche du dossier indique qu'afin de respecter le prescrit de l'article 47 de la Constitution les temps pour la proclamation des résultats, ou encore, la période de propagande pour le second tour ont été raccourcis.

Un renforcement logistique pour permettre à la CENI de respecter les deadlines imparties serait, par ailleurs, dans les plans. Lors d'une interview publiée dans l'Hebdo de l'Express de Madagascar, maître Rakotomanana, avait indiqué qu'il serait ardu d'organiser les deux tours de la présidentielle, en 2018. Il martèle, toutefois, que la CENI respectera toujours les législations électorales. Tous tambourinent, du reste, que le nouveau Président prêtera serment, le 25 janvier. Si l'on s'en tient au planning électoral dit par le Premier ministre, durant le dialogue politique, les dés semblent être jetés.