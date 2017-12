Ile Maurice: Partielle au n°18 - «Je serai élu par 2 000 votes d'avance», dit Roshi Bhadain

Roshi Bhadain serait-il devin ? Ce qui est sûr, c'est qu'il est persuadé d'une victoire à la partielle au n°18, Belle-Rose-Quatre-Bornes. «Je serai élu par 2 000 votes d'avance. Mo pou mark listwar kouma Dev Virahsawmy inn mark listwar. Lé 18 désam nou mark lafin bann dinosor. Jurrasic Park fermé.» C'est ce qu'a déclaré le leader du Reform Party lors d'un congrès à Quatre-Bornes, jeudi 7 décembre.

Roshi Bhadain va même plus loin. «Cette élection marquera l'histoire, comme cela a été le cas le 12 mars 1968.» Une fois au Parlement, poursuit-il, il ira négocier avec le gouvernement indien afin de faire stopper le projet Metro Express. Pourtant, face à la presse, le 24 novembre, le leader du Reform Party avouait qu'il n'y avait pas moyen d'arrêter ce projet... «Les gens me demandent comment je ferai pour stopper le Metro Express. Ce n'est pas possible. Le contrat a été signé», disait-il alors.

Hier, cependant, Roshi Bhadain a expliqué qu'il y aurait «trwa fason pou aret sa prozé-la». Parmi elles, entamer des négociations avec le gouvernement indien. «Ils m'ont dit de leur apporter la pétition que j'ai fait circuler. Lerla nou asizé nou kozé.»

Mise en garde à Navin Ramgoolam

Par ailleurs, a souligné Roshi Bhadain, lorsque le Reform Party sera au gouvernement, il instaurera un salaire minimum de Rs 10 000. «Ce n'est certes pas suffisant mais c'est un début.» Et de lancer : «Eski zot pou kapav fer kouma Roshi inn fer.»

Il devait, en outre, lancer une mise en garde à Navin Ramgoolam. Le leader du PTr sera le premier à être jugé sous la Good Governance and Intregrity Reporting Act, prévient Roshi Bhadain. Et pas seulement. «Boukou dimounn pou bizin explik» la provenance de leurs richesses. «Éna minis so lakaz pé ranzé kado au bout du monde. Sa bann lakaz-la mo pou fer sézi. Parski inn monté ar larzan lepep.»

À noter qu'avant l'arrivée de Roshi Bhadain, c'est le chanteur et animateur Nitin Chinien ainsi que Samad Gunny qui ont animé le congrès. Des vidéos de Navin Ramgoolam et Nandani Soornack, ainsi que d'autres membres de l'opposition ont, en outre, été projetées.