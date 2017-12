Ile Maurice: Boni de fin d'année - «Les employés ne connaissent pas leurs droits», déplore le ministre du Travail

Il intervenait, hier, jeudi 7 décembre, lors d'une cérémonie pour célébrer le 60e anniversaire de la Federation of Civil Service and Other Unions, à Coromandel. De révéler que 816 employés ont porté plainte au ministère du Travail en janvier 2017, pour le non-paiement de leurs salaires (le non-paiement du boni de fin d'année étant classé sous la catégorie non-payment of wages), dont le boni de fin d'année. Celui-ci est payable à ceux qui ont travaillé pendant toute l'année, ou une partie de l'année, et qui sont toujours employés au dernier jour de l'an.

Le paiement du boni de fin d'année se fait comme suit : 75 % du montant cinq jours avant le 25 décembre, et le reste avant le 31 décembre. Il s'avère toutefois que des employeurs ne respectent pas toujours les dispositions de l'Employment Rights Act, ou encore des Remuneration Orders. Et pour le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, le fait est que «la classe des travailleurs ne connaît pas ses droits».

