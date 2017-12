Cote d'Ivoire: Duncan ouvre le premier office régional à Grand-Bassam

Selon le conseil d'administration de l'office, la maison va encourager les artisans à aller vers un label qu'ils vont ventiler à travers leur site web. L'office régional du tourisme est contigu au bureau du conseil régional de Grand-Bassam. Il est à signaler que le Sud-Comoé regorge d'atouts touristiques de premier ordre. De la nature (mangroves, plages, spectacles émouvants de la ponte des tortues de mer, bâtiments coloniaux, fêtes traditionnels et festivals, hôtellerie, etc.).

Le vice-Président a situé le cadre de cette cérémonie dans la perspective de la mise en œuvre du programme d'appui au développement du secteur touristique dans les collectivités. Et qui a été sanctionné par une convention bipartite entre Côte d'Ivoire Tourisme et le conseil régional du Sud-Comoé courant avril 2014. Daniel Kablan Duncan a révélé que cet office de promotion régionale du tourisme fait de Grand-Bassam la pionnière qui doit servir de locomotive aux autres régions. Le vice-Président a souligné que Bassam a vaincu les forces du mal en se relevant de l'attaque terroriste dont elle a été victime en mars 2016. « Cette cérémonie est un symbole majeur. La preuve que Bassam est debout ! », a-t-il martelé. « Les activités ont repris depuis avec la détermination des opérateurs économiques... », a-t-il ajouté. Après la baisse constatée au lendemain des attaques, le taux d'occupation des hôtels à Bassam est aujourd'hui à son plus haut niveau et la cité balnéaire se tient derrière Abidjan comme la deuxième destination touristique du pays.

