Cote d'Ivoire: Soutenance de thèse unique en ARTs, Culture et Développement - L'Insaac a son premier Docteur

Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Koffi Bandama a lancé les soutenances de thèses doctorales de l'institut.

L'Institut Nationale Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (Insaac), en partenariat avec l'Institut Régionale d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (Ires-Rdec), basé à Lomé, au Togo, a ouvert hier, au sein de l'institut, ses sessions de soutenances de thèses.

Cette première session de thèse unique, en Art, Culture, et Développement a été rehaussée par la présence du Ministre de la Culture et de Francophonie, Maurice Koffi Bandama. Il avait à ses côtés le Professeur Kadanga Kodjona, Directeur général de l'Ires-Rdec, Kossonou Koffi Paul-Marie, Directeur général de l'Insaac, Goran Koffi Modeste, ex-Directeur général de l'Insaac et point focal des soutenances de thèses pour la Côte d'Ivoire, les Professeurs Sekou Bamba et Abolou Camille, respectivement, président et membre du Conseil Scientifique et Pédagogique de la Formation doctorale.

« Il faut rappeler que les 29, 30 et 31 octobre 2012, s'est tenu à Lomé, les travaux des sessions extraordinaires de la Conférence des Etats et institutions partenaires de ce qui était appelé à l'époque Centre Régional Action Culturel (Crac), pour décider de l'avenir de notre institution en lui apportant des innovations à travers l'adoption du règlement intérieur de la formation doctorale. L'application de ce projet doctoral a été possible grâce à l'appui financier de l'Uemoa par le biais de son programme d'appui des centres d'excellences régionaux 2012 2014. Cette formation doctorale révèle donc un caractère régional. C'est pourquoi, nous pouvons être fiers de la tenue de cette première soutenance de thèse à l'Inssac, remercier et féliciter tous les acteurs et partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce grand projet doctoral », a expliqué le ministre de la culture et de la Francophonie, également président de la Conférence des ministres de l'Ires-Rdec.

Avant lui, Kossonou Koffi Paul-Marie, Dg de l'Insaac a confié dans son discours de bienvenue que « cette cérémonie est très importante parce que c'est la toute première soutenance à l'Insaac. Elle consacre donc l'une des dimensions essentielles du partenariat entre l'Insaac et l'Irs-Rdec, tel que projeté, recommandé et acté par le ministre de la Culture et de la Francophonie ». Pour la première journée d'hier, Maba Tagbo Victor, le premier impétrant sur les trois prévus, s'est présenté au jury avec sa thèse intitulée « Ré-théâtralisation et dynamisation de l'alliance interethnique entre Dida et Abidji en Côte d'Ivoire ». La première partie de son étude présente l'organisation socio-politique des Dida et Abiji, l'alliance interethniques qui les lient et les aspects théâtraux de cette pratique.

La seconde expose les résultats des enquêtes auprès des populations, leurs analyses et enfin la proposition d'un projet de festival portant sur la dynamisation de l'alliance entre ces deux peuples. Convaincu par son exposer, le jury, présidé par le Dg de l'Irs-Rdec, a fait de Maba Tagbo Victor, le premier Docteur en Art, Culture et Développement de l'Insaac, avec la Mention "Très honorable". Ce vendredi, Soro Batjeni Kassoum, « Sauvegarde du Djéguélé des communautés sénoufo de Côte d'Ivoire » et demain samedi, Touré Kignigouoni Dieudonné Esperance, « Boloye, une identité artistique et culturelle Sénoufo », seront devant le jury.