Cote d'Ivoire: Alépé - Les élèves du lycée invités à se détourner de la drogue

Non sans menacer de renvoi tous les éventuels lanceurs de pétards qui seront pris ; son usage étant interdit par le gouvernement. Somé Yiyo, proviseur dudit établissement, parlant de la journée académique, objet de la rencontre, demandera aux élèves de la 6e qui viennent de changer de cadre, de changer également de comportement en consacrant leur temps libre aux exercices et à la lecture à la bibliothèque.

Au cours de l'année scolaire écoulée, poursuivent nos sources, des cas ont été signalés. Le préfet leur a également conseillé de mettre fin à l'usage des pétards car, depuis le début de ce mois de décembre, des détonations de ces explosifs sont entendues. «Ne lancez pas de pétards dans les salles de classe ou la cour du lycée moderne. Soyez disciplinés et attendez la date officielle du départ en congés pour les fêtes de Noël et du nouvel an », a-t-il prôné.

