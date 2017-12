Burkina Faso: L'hébergement, le casse-tête officiel

Du monde commence à affluer à Gaoua, pour prendre part aux festivités du 11-Décembre 2017. A quelques jours de la commémoration, la commission régionale accueil et hébergement s'arrache les cheveux pour pouvoir loger un grand nombre de personnes

Comment loger à Gaoua, un peu plus de 5000 défilants et environ un millier de personnalités et d'officiels ? La réponse à cette interrogation est présentement le casse-tête chinois de la commission régionale accueil et hébergement, chargée de trouver un logis à toutes ces personnes devant prendre part aux festivités du 11-Décembre dans le chef-lieu de la région du Sud-Ouest. «Notre commission est au carrefour de toutes les autres, ce qui justifie l'immensité du travail à abattre», a expliqué le président de ladite commission, Brou Sansan Da.

Dans la cité du Bafuji, hôtels, auberges, écoles, CEG, lycées ainsi que des bâtiments administratifs et privés ont été réquisitionnés pour la circonstance. Pour lui, ces sites ont été sélectionnés par sa commission après une vérification sur l'existence d'un certain nombre de commodités : l'électricité, l'eau courante, des latrines, des douches et la propreté des lieux.

«Les troupes défilantes ont commencé à converger vers Gaoua depuis le 5 décembre. Et elles ont été toutes logées sur les divers sites prévus pour leur accueil. Donc, du côté des défilants, le problème de logement ne se pose pas, même si d'autres arrivent à la dernière minute», a assuré Brou Sansan Da. Cependant, le président de la commission a avoué des difficultés dans le logement des personnalités et officiels conviés pour les festivités. Ces personnes sont estimées à un millier par le comité d'organisation. Pour l'instant, la commission accueil et hébergement a indiqué ne disposer que des 475 nouveaux logements sociaux érigés à la l'entrée de la ville et de 93 autres bâtiments construits par des particuliers.« Nous sommes conscients qu'avoir environ 550 logements pour ces officiels est insuffisant. Et la répartition est d'autant plus difficile quand on sait que certaines de ces personnalités viendront avec leurs agents de sécurité», a souligné Brou Sansan Da. Avant de lâcher : «Ce qui est sûr, les personnalités de première ligne seront logées. En ce qui concerne les autres, j'espère que certains accepteront partager leur logement avec d'autres».