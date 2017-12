Burkina Faso: Répétions d'ensemble de 5 200 défilants

Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques (CODMPP) et la Coalition nationale… Plus »

Selon lui, vu l'éloignement de Gaoua, l'accent est mis cette année sur la participation des Forces vives de la région du Sud-Ouest, tant au niveau des civils qu'au sein des Forces de défense et de sécurité. Le colonel Ouédraogo indique que les différentes commissions s'entraident au quotidien pour surmonter les difficultés. «D'ici le 10 décembre, nous allons aplanir les difficultés, afin que le 11-Décembre, on puisse présenter à la population burkinabè et au président du Faso, un défilé exceptionnel», promet-il.

Sur l'axe du défilé, civils et hommes de tenue exécutent des mouvements d'ensemble, sous le regard des premiers responsables et de la foule. «Au niveau de notre commission, les préparatifs vont bon train. Nous sommes présentement sur la dernière ligne droite à savoir, les répétitions d'ensemble sur l'axe du défilé avec pratiquement tous les (5200) défilants qui sont déjà sur place», confie, après un long entretien au téléphone, le président de la commission parade, le colonel Ludovic Ouédraogo.

Les membres de la commission parade de la célébration de la 57e fête nationale sont au four et au moulin pour relever le pari de la réussite du défilé du 11-Décembre 2017 à Gaoua. Hier jeudi 7 décembre, dans la matinée, pendant que les uns déchargent du matériel, d'autres s'affairent au montage des dernières tribunes.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.