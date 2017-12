Burkina Faso: L'USCO rejoint SALITAS sur le fauteuil du leader

Le championnat national de football de première division a joué l'intégralité de ses matches de la 9e journée, les 5 et 6 décembre 2017. Le Salitas qui a fait nul contre l'AS/Police partage désormais le fauteuil de leader avec l'USCO, vainqueur du Majestic à Saponé.

Décidément le championnat national de football de première division a mal à son attaque. Seulement 4 buts ont été inscrits à la faveur de la 9e journée, jouée le mardi 5 et mercredi 6 décembre 2017. Un nombre de buts pour autant de victoires sur les 8 matches livrés. C'est l'Association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso, (ASFB), le Rail Club du Kadiogo, (RCK), le Racing Club de Bobo-Dioulasso et l'Union sportive de la Comoé qui ont eu le mérite de battre leurs adversaires respectifs par 1 but à 0.

Les 4 autres rencontres se sont tous soldés par un score nul et vierge. La victoire des Banforalais à Saponé leur a permis de rejoindre Salimata et Tasséré (SALITAS) en haut du podium au même nombre de points et de goal différentiel. Le club de l'ancien ministre des Sports et des Loisirs, Yacouba Ouédraogo, a partagé la poire en deux avec l'AS/SONABEL.

La prochaine journée se joue le samedi 9 et le dimanche 10 décembre prochains. En raison de l'indisponibilité des Forces de Défense et de Sécurité, le 11 décembre 2017 et du match à huis clos de l'EFO, les matchs de la dixième journée du championnat national de D1 ont été reprogrammés. Le championnat féminin, lui, jouera sa première journée le dimanche 10 décembre. Le choc annoncé est le match entre le champion en titre et son dauphin, USFA # ETINCELLE, sur le terrain de l'EFO à 7h30.

Tous les résultats de la 9e journée

RCB # AS Police : 1-0

ASFB # EFO : 1-0

Bobo Sport # RCK : 0-1

Santos FC # USFA : 0-0

SALITAS # AS SONABEL : 0-0

SC Majestic # USCO : 0-1

ASFA-Y # AJEB : 0-0

Rahimo FC # USO : 0-0

Programme révisé de la 10e journée

AS/SONABEL # Santos (Terrain EFO : 15h30)

EFO # RAHIMO FC (Terrain USFA huis clos : 15h30)

USFA # SALITAS FC (4-Août : 15h30)

RCK # ASFA-Y (4-Aout : 17h45)

AJEB # Bob Sport (Wobi : 15h30)

USCO # RCB (municipal Banfora : 15h30)

USO # ASFB (Issoufou-J-Conombo : 15h30)

AS/Police # Majestic (Issoufou-J-Conombo : 17h45)