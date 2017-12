Cameroun: Transport aérien - Camair-Co arrive à Dakar

Le taux de régularité plane au-dessus de 86% et le taux de ponctualité monte à 71%. Voilà qui justifie l'augmentation du chiffre d'affaires à l'émission, de plus de 30%. Les recettes mensuelles ont connu un bond, passant de 400 millions de F à près de 2 milliards de F actuellement.

Il faut dire que depuis 2016, la compagnie aérienne du Cameroun est réellement en pleine expansion : 600 personnels ; 5 avions (un B767-300, deux B737-700 et deux MA 60) et treize destinations dont sept domestiques (Douala, Yaoundé, Maroua, Garoua, N'Gaoundéré, Bafoussam et Bamenda) et 6 régionales (Cotonou, N'Djamena, Libreville, Bangui, Dakar et Abidjan). Dès lors, les performances d'exploitation parlent d'elles-mêmes : en moyenne, le taux de remplissage survole les 51%.

C'est également le déroulé d'une vision, celle du top management en poste depuis août 2016, conduit par Ernest Dikoum, directeur général. Le Cameroun d'abord, pense-t-il. Et puis progressivement, la compagne s'ouvre à l'Afrique et au reste du monde.

