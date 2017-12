Cote d'Ivoire: Lôh-Djiboua - Bientôt les états généraux de la jeunesse régionale

Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ces assises, notamment l'accès à la formation professionnelle des jeunes, leur participation à la lutte contre l'ignorance et la pauvreté, l'incivisme qui gagne du terrain au sein de la population, etc.

Au premier trimestre de l'année 2018, un millier de jeunes de la région du Lôh-Djiboua vont se réunir à Divo, pour échanger sur la problématique du développement local. Ceci, à l'initiative de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité-Côte d'Ivoire (Odap-Ci). Et ce, après le séminaire des chefs traditionnels de la région tenu les 28 et 29 octobre 2017 à Divo.

Pour le président Paul-Arnaud Zéhouri qui exécute le Projet permanent de développement du Lôh-Djiboua (Ppd-Ld), les jeunes constituent une frange importante de la population. D'où la nécessité d'organiser des états généraux de la jeunesse régionale. Les jeunes profiteront de ce cadre de dialogue régional qui se veut inclusif et participatif pour identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés et convenir d'options stratégiques en vue de trouver des solutions structurelles dans le cadre du processus de développement de la région.

Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ces assises, notamment l'accès à la formation professionnelle des jeunes, leur participation à la lutte contre l'ignorance et la pauvreté, l'incivisme qui gagne du terrain au sein de la population, etc.

Selon Me Paul-Arnaud Zéhouri Bertin, par ailleurs porte-flambeau du développement du Lôh-Djiboua, les états généraux de la jeunesse seront l'occasion pour celle-ci de se retrouver et échanger sur les difficultés qui sont les leurs: problèmes d'emplois, de formation, d'insertion sociale, etc.

«C'est une occasion unique d'échanger entre eux, mais également d'échanger avec des partenaires impliqués dans la prise en charge des problématiques de l'insertion sociale des jeunes, de la formation professionnelle. C'est pourquoi nous les ferons venir spécialement d'Abidjan pour échanger avec eux», indique-t-il.