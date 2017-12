Afrique de l'Ouest: Crrae-Umoa - Duncan lance les travaux d'un complexe immobilier de 14 milliards de FCfa

Au dire de Djibril Sakho, Pca de la Crrae-Umoa, « en initiant ce projet, la caisse contribue modestement, à sa manière, à la réussite des actions de développement du gouvernement ivoirien.

La pose de la première pierre de l'édifice a eu lieu en présence des autorités administratives et coutumières de Cocody.

Le vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, a présidé, jeudi 7 décembre, la cérémonie de pose de la première pierre du complexe immobilier de la caisse de retraite par repartition avec épargne de l'Union monétaire Ouest africaine (Crrae-Umoa) à la Riviera-Bonoumin, dans la commune de Cocody. Se réjouissant du choix porté sur la Côte d'Ivoire pour accueillir la réalisation de ce deuxième complexe (après celui situé dans la commune Plateau), Kablan Duncan estime que ce projet d'un montant de plus de 14 milliards de FCfa, s'inscrit dans l'une des priorités du Président de la République qui vise l'augmentation des grands travaux et des infrastructures socioéconomiques pour le bien-être des populations. « Le marché des Btp et celui du logement est devenu un secteur de croissance de plus en plus dynamique et prometteur faisant de l'environnement immobilier un véritable champ d'opportunités pour les investisseurs. Conscient de ce fait, le gouvernement en a fait un vecteur clé de sa dynamique économique. Il a donc engagé des réformes, comme la création du guichet unique pour la facilitation des permis de construire », fait savoir le vice-Président. Qui avait à ses côtés le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac Dé.

En dépit du fort taux de croissance (9% en moyenne) que connaît la Côte d'Ivoire, ces 5 dernières années, le déficit de logement reste élevé (400.000 à 500.000 logements par an). C'est pourquoi il a salué la construction de ce complexe immobilier qui contribuera, selon lui, à améliorer l'offre de logement.

Au dire de Djibril Sakho, Pca de la Crrae-Umoa, « en initiant ce projet, la caisse contribue modestement, à sa manière, à la réussite des actions de développement du gouvernement ivoirien. Le choix d'investir dans l'immobilier traduit la volonté de l'institution de s'inscrire dans la durée, par la recherche de ressources stables destinées à consolider davantage ses revenus et à garantir de manière pérenne le niveau de ses prestations». Par ailleurs, il a exprimé sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire pour l'attribution de terrains (6 terrains à Yamoussoukro ; une parcelle à Bingerville) à l'institution qu'il représente. Ce qui, selon lui, confirme l'excellence des relations de coopération entre la Crrae-Umoa et l'État de Côte d'Ivoire.

Le programme immobilier sera construit sur une superficie de 1,6 ha et durera 30 mois. Il comprend : un bâtiment administratif à usage de bureaux dont un centre de conférences de 300 places avec de nombreuses salles de séminaires ; deux agences bancaires ; deux immeubles de 6 niveaux à usage d'habitation, de court et long séjour ; un restaurant gastronomique ; une salle de gym et plusieurs installations de loisir ; une piscine et un espace de jeux. Il devrait être livré au second semestre de 2020.

La Crrae-Umoa est un organisme public sous régional de retraite, créée en juillet 1979. Outre ses deux adhérents fondateurs que sont la Bceao et la Boad, la caisse compte 93 autres adhérents, au nombre desquels, des établissements de crédit et des institutions financières de l'Union monétaire. Elle enregistre à ce jour, 26 256 participants et 5429 pensionnés.