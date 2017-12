Cote d'Ivoire: Le sport comme un instrument de « conquête de la victoire et la réinsertion » entre le pays et la France

Les deux ministres ont également défriché des pistes de réflexion en vue de prochaines rencontres et de projets communs tel que "le sport pour tous et sport pour la vie".

" Notre objectif est de renforcer la Francophonie et repositionné notre organisation. Les entreprises françaises sont prêtes pour une relation gagnante pour tous. Le visa talon annoncé par le Président Macron est la preuve de notre volonté. Il faut une meilleure coopération. Le sport doit avoir une double mission : la conquête de la victoire et la réinsertion", a indiqué Laura Flessel qui aimerait que les Ivoiriens apportent leur expertise aux prochains Jeux prévus dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick.

Le ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia, a bouclé son séjour parisien par un entretien fructueux avec son homologue français, Laura Flessel, lundi dernier. Après avoir appâté les professionnels de l'économie du sport et investisseurs dans le cadre des Rencontres internationales grands évènements sportifs (Riges 2017) organisés par France business, il a parlé des relations sportives entre la France et la Côte d'Ivoire.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.