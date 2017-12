Burkina Faso: Houndé - La mine d'or sera inaugurée ce samedi

Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques (CODMPP) et la Coalition nationale… Plus »

C'est ainsi, sous la conduite de leur bureau, ceux-ci ont intimé à la direction, de faire confectionner d'autres de meilleure qualité ou de leur rembourser une partie de l'argent collecté, faute de quoi, ils se donnent le droit de porter des tenues ordinaires pour les cours, les après-midi. Dès lors, c'est un bras de fer qui s'est instauré entre le proviseur et le bureau des élèves qui n'entendent pas se laisser faire. Et pour marquer leur colère, les élèves ont donc décidé un boycott des cours ce lundi, tout en promettant de déverser les tee-shirts reçus devant le bureau du proviseur.

D'une capacité de production annuelle de 6 à 8 tonnes d'or pour un capital de 75 milliards de francs CFA, les activités de cette mine vont engendrer la création de 700 emplois directs permanents et des milliers d'emplois temporaires. Elle paiera à l'Etat burkinabè, 20 milliards de francs CFA par an, comme recettes fiscales. La société est détenue à 90% par le groupe « Endeavour Mining » et 10% par l'Etat burkinabè. Le gisement de Houndé s'étend sur une superficie de 23,19 km2 avec des réserves estimées à 48,210 tonnes d'or. Le coût des investissements est de plus de 161 milliards de F CFA et la durée de l'exploitation de la mine est d'environ dix ans. Les travaux de construction de cette infrastructure avaient été lancés, le 30 juin 2016.

