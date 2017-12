Burkina Faso: Gaoua New look

A la faveur du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, la ville de Gaoua a revêtu de nouvelles parures. Environ 50 km de bitume, un nouveau marché et une gare routière, un stade omnisport... bref, un ensemble d'infrastructures qui lui donne une nouvelle apparence.

Entre émerveillements, émotions et ignorance, les populations de Gaoua s'adaptent difficilement aux nouvelles réalités et s'embrouillent, pour beaucoup, aux feux tricolores. Ce nouveau visage, la ville le doit aux nombreuses infrastructures réalisées dans le cadre du 57e anniversaire de l'indépendance. Le jeudi 7 décembre 2017, le maire de la commune, Fiacre Kambou, a dressé une longue liste : 50 kilomètres de routes bitumées, un marché moderne et une deuxième gare routière. A cela s'ajoutent le centre de formation pour les jeunes filles et la maison de l'Appelé réalisée par le Service national pour le développement (SND), entre autres. Toutes ces infrastructures placées à différents endroits ont transformé fondamentalement la ville de Gaoua qui, selon le maire, peut, dorénavant, être classée parmi les premières villes du Burkina Faso. De toutes les réalisations dont il se dit fier, Fiacre Kambou cite les infrastructures routières, importantes pour le développement d'une ville.

«C'est un investissement important très bénéfique pour la ville de Gaoua qui ne pouvait pas rêver de telles infrastructures même dans dix ans», s'enthousiasme le maire. Les Gaoualais, à l'image d'Oscar Sanou, conducteur de taxi-moto, se réjouissent du changement de la ville grâce aux réalisations du 11-Décembre. « Avant, quand on arrivait dans cette ville dont on parlait beaucoup, on était un peu découragé. Mais aujourd'hui, Gaoua a vraiment changé», dit-il, sourire aux lèvres.

Le défi face à toutes les transformations opérées dans la ville est le bon usage, mieux, le changement de comportements. Un travail de sensibilisation que le maire Fiacre Kambou a pris l'engagement de mener.

Bitume rime avec prudence !

De grands efforts sont à faire dans la circulation à Gaoua pour réduire ou éviter les cas d'accidents, même si les nouvelles voies bitumées de la capitale du Sud-Ouest sont bien larges. Une femme, bébé au dos, qui a attendu longtemps pour traverser la voie a exprimé sa lassitude, par un « Aie ! ». D'autres en groupes qui tentaient de passer à un feu tricolore, n'ont pas pris les précautions et se sont retrouvés, entre temps, au beau milieu de la chaussée. Certains ont failli être percutés par des motocyclistes. Ce sont des situations préjudiciables pour les usagers de la route. Le maire, Fiacre Kambou, révèle déjà que la circulation a déjà occasionné des pertes en vies humaines. Au centre hospitalier régional, un agent dans le service de chirurgie affirme que depuis le bitumage des routes, ils enregistrent plusieurs cas d'accidents au point que cela les inquiète. Et dans le cadre de ces festivités, une équipe de 12 agents a été mis en place pour accueillir les accidentés.