Tunisie: Les jeunes prennent le flambeau de la résistance

Le combat des peuples

Un peu plus prêt du porteur du mégaphone, nous rencontrons le jeune Oussema, âgé de 23 ans. Chez cette tranche d'âge, le discours est tout autre. Dans le vacarme des slogans enflammés, Oussema a du mal à nous entendre. «Les dirigeants arabes, que doivent-ils faire? Je n'en sais rien et à vrai dire ce n'est plus important, ce n'est plus une affaire de dirigeants politiques, insiste-t-il. Le combat est aujourd'hui celui des peuples». Les manifestants semblent avoir, depuis longtemps, cessé de croire à une réaction des présidents, des «moulouks» (rois) et des «Oumara» (princes), qui soit à la mesure des crimes commis contre la Palestine.

D'ailleurs, les slogans de colère scandés au cœur de Tunis mêlent les Américains, les Britanniques et «Al-Saoud» (la famille régnante en Arabie Saoudite). «Ils sont complices», pouvait-on entendre. «Il faut résister aux sionistes et perturber l'ensemble des intérêts impérialistes», nous dit Meriem, lycéenne d'à peine 16 ans. Malgré son jeune âge, Meriem pourrait parler durant des heures de l'histoire d'Al-Qods. «Mon vœu c'est de pouvoir y aller, prier à la mosquée d'Al Aqsa», nous confie la toute jeune lycéenne, cheveux bouclés et en dépit du froid, en t-shirt flanqué de la photo d'Al-Qods.

«La cause palestinienne est la mère de toutes les causes et nous apprenons aux enfants, dès leur plus jeune âge, à aimer la Palestine et ils savent que la capitale palestinienne s'appelle Al-Qods», nous souffle encore un quinquagénaire qui donnait de la voix.

Nous reculons un peu, pour mieux voir les slogans et mieux écouter la foule. Le discours est radical. On n'entend plus parler de "Ligue arabe" mais plutôt de "Lutte arabe". Au parlement tunisien, les députés en séance extraordinaire hier ont revendiqué une seule chose : « Criminaliser la normalisation avec l'entité sioniste ».

Des marches à l'intérieur du pays

Les manifestations hostiles à la décision de Donald Trump et de son Administration ont également eu lieu dans plusieurs autres gouvernorats de la Tunisie. Dans toutes les villes, ce sont les jeunes qui se sont mobilisés plus que les adultes. A Kasserine, «Al Qods, capitale éternelle de la Palestine», a été le principal slogan des protestataires. Les mêmes scènes se sont répétées à Sidi Bouzid, à Tozeur, à Kébili, à Gafsa et dans d'autres régions de la Tunisie. Dans toutes ces manifestations, le drapeau palestinien a été l'invité d'honneur et hissé à bout de bras.

Aujourd'hui, la mobilisation spontanée cédera la place à une marche nationale annoncée par plusieurs organisations nationales, avec à leur tête l'Ugtt. Faisant l'objet d'une pétition signée par 16 organisations et plusieurs partis politiques, la marche partira de la place Mohamed-Ali, siège historique de la centrale syndicale. A noter que Nida Tounès et Ennahdha ne font pas partie des signataires. La pétition appelle notamment au boycott des activités de l'ambassade américaine en Tunisie, ainsi que le celui de toute formation politique appuyant la position américaine et sioniste.