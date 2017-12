Tunisie: «La volonté du "peuple des titans" vaincra au final»

Le président Caïd Essebsi a réitéré dans un message écrit adressé, hier, au président palestinien Mahmoud Abbas « l'engagement indéfectible de la Tunisie à ne ménager aucun effort aux côtés de pays frères et amis pour mobiliser le soutien international et placer de nouveau la cause palestinienne au cœur des préoccupations de la communauté internationale ».

Le président Caïd Essebsi a promis que « La Tunisie s'emploiera à arracher une reconnaissance totale quant au droit du peuple palestinien à instaurer un Etat indépendant avec pour capitale Al-Qods Al-Charif »

« En cette conjoncture difficile, tous les pays arabes et musulmans et toutes les forces éprises de paix doivent agir en toute urgence pour éviter que des décisions similaires soient prises à l'égard de la ville d'Al-Qods, qui constitue une partie intégrante des territoires occupés depuis 1967 », a indiqué le président Béji Caïd Essebsi, dans un message écrit adressé, hier, au président palestinien Mahmoud Abbas. Caïd Essebsi s'exprimait suite à l'annonce de l'Administration américaine de reconnaître Al-Qods capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade. Assurant les Palestiniens, peuple et gouvernement, du soutien de la Tunisie à leur cause, le président Caïd Essebsi a réitéré « l'engagement indéfectible de la Tunisie à ne ménager aucun effort aux côtés de pays frères et amis pour mobiliser le soutien international et placer de nouveau la cause palestinienne au cœur des préoccupations de la communauté internationale ».

La Tunisie s'emploiera, de ce fait, à « arracher une reconnaissance totale quant au droit du peuple palestinien à instaurer un Etat indépendant avec pour capitale Al-Qods Al-Charif », d'après la correspondance du président tunisien.

Appelant, par ailleurs, tous les pays arabes et musulmans et toutes les forces éprises de paix à « agir en toute urgence pour éviter que des décisions similaires soient prises à l'égard de la ville d'Al-Qods, Caïd Essebsi met en garde contre « une décision qui fait preuve de partialité manifeste en faveur d'Israël et d'infraction aux chartes internationales rendant difficile la relance du processus de paix ».

Pour le chef de l'Etat, la décision de l'Administration américaine contribuera aussi à raviver les tensions et à déstabiliser la région. Si bien qu'elle constitue une provocation qui offense les sentiments de la Oumma arabe et islamique.

Ajouté le : 08-12-2017