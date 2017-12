Togo: AS Togo Port-Dyto, à ne pas manquer !

Le premier surfe sur une série de trois victoires lors de ses trois dernières sorties, l'autre sur deux victoires et un nul lors de ses trois dernières sorties.

L'AS Togo Port offre son hospitalité ce samedi au stade municipal de Lomé à Dyto, pour un derby fumant de la capitale et match au sommet de cette 5ème journée du championnat national de football de première division. Ce match entre le 4ème et le 3ème devient encore plus intéressant quand on se rend compte que pour la 4ème journée, c'est hors de leur base que Portuaires et Robots rouges ont gagné sur un score identique de 2-1. Pris sur ces divers angles et en plus de ce que les deux effectifs disposent des individualités indéniables, il y a à parier que le public en aura pour son argent.

Si, pour dimanche, le match Sémassi-Foadan, compte tenu de ce que le club de Dapaong a montré en ce début de saison une copie tros pâle avec 1 seul point en quatre match, se présente comme une affiche déséquilibrée entre le leader et le 14ème, on ne dira pas la même chose pour une opposition Koroki-ASKO. A Tchamba, il y aura sans faute match entre les gars de Koroki, 2ème avec 10 pts (+4) et les Kondonas (8ème avec 7 pts (+1), avides de retrouver très rapidement le sommet.

En tout cas, tout comme les autres affiches, les matches Agaza-Espoir FC de Zio et Gbikinti-AS OTR sont à suivre religieusement par les publics de Lomé et de Bassar.

Les affiches

Samedi 09 Décembre 2017

AS Togo Port-Dyto (Municipal de Lomé)

Dimanche 10 Décembre 2017

Agaza-Espoir FC (Municipal de Lomé)

Kotoko-Anges (Lavié)

Gomido-Unisport (Kpalimé)

Koroki-ASKO (Tchamba)

Sémassi-Foadan (Sokodé)

Gbikinti-AS OTR (Bassar)

ASCK-Maranatha (Kara)

Classement, 4ème journée

1. Sémassi FC 10 pts +7

2. US Koroki 10 pts +4

3. Dyto FC 10 pts +3

4. AS Togo Port 9 pts +4

5. Gbikinti FC 8 pts +3

6. ASCK 7 pts +3

7. Gomido FC 7 pts +3

8. ASKO 7 pts +1

9. Agaza FC 6 pts +0

10. AS OTR 4 pts -1

11. Espoir FC 3 pts -5

12. Anges FC 3 pts -5

13. Maranatha FC 2 pts -3

14. Foadan FC 1 pt -4

15. Unisport 1 pt -5

16. Kotoko FC 1 pt -6