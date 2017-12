Madagascar: Télé payante - Canal+ Madagascar prépare un « incroyable Noël »

Les fêtes de fin d'année sont toujours une occasion pour les entreprises d'offrir des cadeaux à leurs clients.

Cette année, Canal+ Madagascar ne va pas déroger à la règle. Celle d'offrir, en fin d'année des cadeaux exceptionnels pour augmenter le nombre d'abonnés. « L'année dernière, c'était une réussite car on a enregistré une croissance importante du nombre de nos abonnés, à travers notre promotion de fin d'année » se réjouit Jean-François Duboy.

Richesse. C'était hier, lors d'une conférence de presse de présentation de ce que Canal+ appelle « L'incroyable Noël » pour ses actuels et futurs abonnés qui seront à coup sûr gâtés. Le principe consiste à offrir aux abonnés l'intégralité des bouquets Canal+ pendant 14 jours pour tout abonnement et réabonnement effectué avant le 31 décembre 2017. Une belle occasion en somme de découvrir la richesse des bouquets Canal+ pendant les fêtes de fin d'année. « Durant ces 14 jours, les abonnés pourront pleinement profiter de la richesse de la programmation des fêtes de fin d'année. Des dessins animés, de grands films, des séries passionnantes, des télénovelas palpitantes, de grands événements sportifs... ». Des programmes pour tous les âges et tous les goûts, en somme. Parmi les temps forts de ce mois de décembre, on peut citer notamment le Classico Real - Barça en sport, les meilleurs de Télénovela, ou encore, et en bonus, la chaîne du Père Noël sur le Canal Découverte (Canal 10) qui reprend à partir de ce jour.

10 000 ariary. Par ailleurs, pour rendre encore ses bouquets plus accessibles au plus grand nombre, Canal+ a décidé de réduire, le décodeur à 10 000 ariary. Et ce, sans aucun engagement et une installation offerte. « Il s'agit de l'offre la plus généreuse jamais proposée par Canal+ Madagascar » précise Jean-François Duboy. En tout cas, c'est ce genre d'offres et d'initiatives qui place Canal+ Madagascar à la tête du secteur de la télé payante à Madagascar. « Le marché est de plus en plus concurrentiel et cela est avantageux pour les consommateurs car cela nous force à leur offrir le meilleur service possible» selon toujours le DG de Canal+ Madagascar. C'est d'ailleurs dans cette perspective de faire bénéficier ses offres au plus grand nombre que Canal+ Madagascar procède actuellement à un recrutement massif de commerciaux pour faire des porte- à-porte. Une opération commerciale de proximité qui permettra aux potentiels clients de se rapprocher d'avantage des services Canal+