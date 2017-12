Madagascar: Droits humains - « Des efforts restent à faire », selon la CNIDH

D'ailleurs, c'est ce qu'a mis en exergue Miray Rabenoro. « La loi du plus fort a tendance à se généraliser dans notre pays », estime-t-elle. Néanmoins, quelques améliorations sont constatées dans la mesure où « les gens qui se sont laissés faire approchent de plus en plus la CNIDH pour porter leurs revendications ». Par ailleurs, la CNIDH remarque également l'implication des personnalités issues des communautés locales au niveau de la direction des mouvements structurés.

Loi du plus fort. Toujours par rapport à la question des droits humains, la journée mondiale y afférente sera célébrée le 10 décembre prochain mais pour Madagascar, leur respect demeure très problématique. Nonobstant le fait qu'ils soient prévus dans la Constitution et dans les instruments juridiques internationaux, bafouer les droits humains est presque devenu une culture.

De surcroît, selon toujours les explications que nous avons reçues, un rapport dressé par la commission renfermant les divers témoignages y afférents a été remis au président de la République, au Premier ministre, aux ministres de la Sécurité Publique et de la Justice, aux deux présidents des deux chambres parlementaires et aux autorités responsables.

