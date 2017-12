Madagascar: Aviation Civile - La journée internationale célébrée hier à Ivato

La célébration de la Journée de l'Aviation Civile Internationale a eu lieu hier à Ivato. L'événement qui a été marqué par le lever du drapeau de la République de Madagascar et celui de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), était l'occasion pour les acteurs de l'industrie du transport aérien malgache de se retrouver.

« Travailler ensemble pour s'assurer qu'aucun pays ne soit laissé de côté ». Tel est le thème de cette journée dont l'objectif est de sensibiliser l'opinion mondiale sur l'importance de l'aviation civile internationale pour le développement socioéconomique des États. Représentant le directeur général James Andrianalisoa, qui est actuellement en mission à l'extérieur, le secrétaire général de l'ACM, Redia Aubry a rappelé les efforts et réalisations entrepris par l ACM et l'industrie du transport aérien malgache, notamment la sortie de l'Annexe B et l'obtention du Certificat du Président de l'OACI en 2016 ainsi que l'obtention par certaines compagnies aériennes de l'aviation générale du Certificat Third Country Operator (TCO). « La pertinence de nos actions a été reconnue par des organismes internationaux tels que l'OACI et l'IATA, à travers des audits qu'ils ont effectués », a-t-il fait remarquer.

L'ACM travaille en concertation avec tous les acteurs du transport aérien. Elle a ainsi mis en place et continue à mettre en œuvre un programme national permettant d'assurer la sécurité et la sûreté des opérations dans le respect des standards internationaux. Par ailleurs, l'ACM collabore avec l'Etat et l'industrie du transport aérien dans l'amélioration du secteur aérien : travaux d'extension des aéroports de Nosy Be et d'Ivato, mise aux normes internationales des autres aéroports, redressement de la compagnie nationale, mais également la multiplication des points de desserte internationale sur le territoire de Madagascar afin de contribuer au développement du tourisme, un atout majeur du développement économique.