Madagascar: Enorme succès du TIC Bus

Le bus connecté offert par UNICEF et le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique a remporté un succès fou auprès des jeunes Tuléarois.

Le centre érigé près de la ligne d'arrivée du Critérium de Toliara ne désemplissait pas tant la sensibilisation pour la protection des enfants sur le danger de l'utilisation du numérique et de l'internet est devenue une affaire de tout le monde.

Les techniciens du MPTDN ne ménageaient pas leurs efforts pour expliquer aux enfants que pour être en sécurité il faut choisir un mot de passe de plus de 12 lettres comprenant des chiffres. Et les exemples de la conduite à tenir sont légion mais le MPTDN est bien obligé de simplifier pour avoir plus de clarté auprès des enfants.

La mission relative à la protection en ligne des enfants et de toute la jeunesse malgache qui est le fruit d'une étroite collaboration entre l'UNICEF et le MPTDN débute à l'occasion de ce 14e Tour de Madagascar cycliste avec l'aide de ce bus connecté et équipé en connexion internet illimitée par Orange Madagascar. Une initiative louable et louée par cette frange de jeunes la plus exposée au danger de l'internet.