Madagascar: Portrait - Rojo Andrianasolo - « Visons toujours haut et loin »

A 33 ans, marié, père de deux enfants et PDG du groupe E-media, Rojo Andrianasolo a l'avenir devant lui. Il vient cette semaine de sortir les premiers licenciés de l'E-Media, cette université privée qui s'est spécialisée en audiovisuel, publicité et nouvelle technologie à Madagascar.

A la question « Qu'est ce qui vous a vraiment formé ? », tout simplement il dit « j'ai été surtout formé sur le tas. Je suis parti de loin et j'ai fait tous les petits boulots possibles. A Antsirabe, j'avais une école de formation technique ». A 18 ans, il a crée Myrah Images, une boite qui s'est spécialisée dans les clips. Puis il l'a transformé en centre de formation à Antsirabe. En 2011, il est venu à Tana. « Il a fallu changer d'horizon. Alors, un jour, je suis parti d'Antsirabe avec 0 ariary en poche, j'ai fait à pied le stationnement Fasan'ny Karana Talatanivolonondry et ce, à pied. J'ai fait des boulots comme main d'œuvre dans le bâtiment à 3 000Ar la journée, livreur et aussi serveur. Il fallait soit manger soit ne pas servir des parents d'élèves de mon école d'Antsirabe. Ce ne fut pas facile. Mais des gens m'ont donné des coups de main pour m'en sortir. Et de 3 000 Ar la journée, j'ai pu toucher 300 000 Ar le mois ».

Plutôt orienté sur l'audiovisuel, il s'est lancé dans un centre de formation « j'allais à vélo poser des affiches partout pour ce centre de formation afin d'avoir beaucoup d'élèves. Et on a eu une trentaine d'étudiants pour débuter. On devait former en informatique et audiovisuel. Sans ordi, sans rien, on a tout créé de A à Z. Des gens nous ont donné des ordinateurs ». Et cela a débuté ainsi. Il a créé aussi une salle son, genre studio complet. D'Ankadifotsy, l'école s'est lancée dans l'enseignement supérieur et est actuellement sise à Tsiadana. E-media a ainsi ouvert plusieurs branches. Le groupe qu'il gère rassemble Evolutive university, une université privée à vocation professionnelle qui se spécialise en Agronomie, Environnement, Tourisme Hôtellerie, Entrepreneuriat... L'E-media, elle, prépare des étudiants dans le système LMD et ce, en communication audiovisuelle et numérique, en informatique et en Marketing, Publicité et Journalisme.

Pour ce jeune entrepreneur, le partage est essentiel et il veut surtout investir dans le monde de l'éducation « C'est l'arme fatale pour changer le monde a dit Mandela et j'en suis convaincu ». Dans ce sens de partage, il a conçu et animé l'émission « Rêve d'enfant » à la télévision en 2012 et 2013 pour permettre aux enfants pauvres de réaliser leurs rêves. « Parce que tout enfant mérite de réaliser ses rêves ». Ainsi, il ne se base pas seulement sur sa spécialité mais s'est lancé aussi dans l'action sociale. « Une de mes devises est «Rojo Andrianasolo ho an'ny mpiara-belona » car je veux agir pour la société ». Même avec ces réalisations, il ne s'arrête pas d'étudier car il est doctorant dans deux universités tout en étant aussi dans les Hautes Etudes de l'administration de l'ENAM en Diplomatie et Relations internationales. « N'arrêtez jamais d'étudier. Surtout si vous avez la chance de le faire ». En vrai malgache, il adore le « voanjobory » et comme sport le vélo est sa passion.