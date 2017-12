Madagascar: Musique - Ny Railovy sort son album live « Takariva firaisana »

Leur grand spectacle remonte en 2015. Deux ans plus tard, Le groupe mythique Ny Railovy sort enfin son premier album live baptisé « Takariva firaisana ». La stèle des 80 ans de Biry, membre fondateur de la formation initiale.

Une grande première pour Ny Railovy. Il y a plus de 60 ans, la bande à Jérôme Randria était au sommet de la gloire. Aujourd'hui, le groupe compte marquer un grand coup en sortant son premier album live baptisé « Takariva firaisana ». Un titre, on ne peut plus suggestif, qui ne laisse personne indifférente, mais que l'on ne se méprenne pas sur le sens des mots. Effectivement, le morceau du même nom a été depuis longtemps un symbole de convivialité entre la bande à Biry et son public.

« Ayant le statut d'édition spéciale, cet album de 30 chansons, marque un tournant significatif pour le groupe étant donné qu'il fait office de trait d'union entre l'ancien Ny Railovy et le nouveau. En effet, le groupe compte désormais trois générations à son compte, avec Biry, membre fondateur à la tête, du haut de ses 80 printemps. Un paramètre à prendre en compte pour apporter un second souffle sur tous les niveaux, pour pouvoir avancer et sortir de nouvelles chansons » avance Hery Andriamahatana, membre du groupe.

Pour l'histoire, Ny Railovy a trouvé sa genèse en 1948. Dans le temps, Jérôme Randria, Biry, et leurs compères avaient déjà enregistré des titres sans pour autant faire de la musique leur métier. Ce n'est qu'en 1957, quand un producteur étranger a eu besoin d'un groupe malgache que la bande a décidé de nommer le groupe. Boyscout qu'ils étaient, le groupe a décidé de prendre « Ny Railovy », le totem de Jérôme Randria comme nom.

Depuis, les disparitions se succédaient au fil des ans, qu'il a fallu grossir les rangs selon le besoin des spectacles. Les fils de Biry rejoignent alors l'aventure pour perpétuer la musique du groupe. Actuellement, le groupe est constitué par Biry,Hery, Nary, Christian, Valérie, Faniry. Avec la mort de Rida deux jours après leur spectacle en 2015, le groupe a connu une perte énorme. Il a fallu deux ans aux membres pour s'en remettre avant de continuer en envisageant un nouveau répertoire mais aussi des spectacles.