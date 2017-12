Madagascar: Exposition - « Les arbres de Noël » au Carlton

Pas très fan de l'arbre de noël classique ? Faites un saut au Carlton Anosy. Jusqu'au dimanche 10 décembre, la création de plusieurs artistes dont Céline Comin, Mad´attitude, Taka, Clipse Teean, Lilimba, Carine R, Delphine Andr, Verena Konrad ainsi que des élèves de deux classes d'écoles françaises orneront le hall du Carlton Anosy. Ces artistes, pour les enfants de l'association Teach For Madagascar, ont joué le jeu et créé des arbres uniques et très originaux.

Les créations sont en bois, en papier, en aluminium, en plumes, en plastique récup', avec de la peinture ou des graffitis. Les quinze arbres de Noël seront exposés pour le finissage et la vente aux enchères ce dimanche. Laissez-vous surprendre, venez admirer, devenez propriétaire d'une création unique, et soutenez avec votre achat Teach For Madagascar. Tous les fonds récoltés bénéficieront aux projets de l'association. L'entrée est d'autant plus, libre.