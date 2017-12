Madagascar: Droits en santé sexuelle et reproductive - Un plaidoyer en cours d'élaboration

Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, l'association FISA ou « Fianakaviana Sambatra » (traduit librement par « Famille épanouie ») organise un atelier afin d'ébaucher un plaidoyer en faveur des Droits en Santé sexuelle et reproductive (DSSR).

En effet, la santé reproductive demeure encore un concept flou à Madagascar, si bien que dans la pratique, la planification familiale trouve peu de preneurs, tant du côté des politiques que des concernés. Pour preuve, l'achat de pilules contraceptives se fait encore sur ordonnance pour les adolescents. Conjuguée à l'éducation sexuelle qui est encore taboue à Madagascar, cette situation favorise les grossesses précoces et non désirées et les avortements, dont une grande partie se solde par la mort ou des séquelles graves, pour l'enfant ou pour la mère. Pour rappel, voici un extrait des DSSR, mettant en exergue l'importance capitale de la planification familiale : « La santé reproductive suppose le droit de mener une vie sexuelle satisfaisante et sans risque et la possibilité de décider si et quand on veut avoir des enfants. Cela implique qu'hommes et femmes ont le droit d'être informés sur les méthodes sûres, efficaces, abordables et acceptables de planification familiale et d'utiliser celle qui leur convient. »

Plaidoyer. Dans son plan de travail annuel (PTA) 2017, inclus dans son plan stratégique 2016-2020, la FISA se donne pour mission d'entreprendre et de soutenir les actions favorisant le respect et l'application des DSSR. C'est dans ce cadre que cet atelier est organisé avec tous les partenaires de la FISA, issus des milieux confessionnels, des corps intermédiaires, du secteur privé comme public. En effet, l'engagement de l'Etat importe autant que la conscientisation et la responsabilisation de la population. Une attention particulière sera accordée aux jeunes et notamment aux cas sociaux issus de milieux vulnérables. A l'issue de l'atelier qui prendra fin aujourd'hui, le draft d'un plaidoyer en faveur des DSSR est attendu comme résultat final.